英星二代與父母決裂 毅然選擇經營OnlyFans走紅

英國星二代米婭（Mia Winward-Dunn）不依賴父母的名聲，透過經營OnlyFans成人內容創作打出名號。（圖擷取自Instagram/@miakaterose）

2025/01/25 16:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕星二代通常會利用父母的知名度爭取機會，打開進入娛樂圈或其他領域的大門。英國星二代米婭（Mia Winward-Dunn）不依賴父母名聲，反而經營OnlyFans成人內容創作，成功獲得關注，但她也因此與父母斷絕聯繫。

根據《紐約郵報》報導，英國演員溫沃德（Sammy Winward）和前足球明星鄧恩（David Dunn）的19歲女兒米婭公開表示，由於從事OnlyFans成人內容創作，與父母的關係破裂。她透露與母親已經完全斷聯，並且兩年來沒有收到任何來自父母的生日或耶誕祝福。她對此感到非常遺憾，並坦言曾多次嘗試與父母和解，但始終未獲回應。

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米婭說，母親可能因為她每個月能從OnlyFans賺到12萬5千美元（約新台幣409萬元）而感到嫉妒，並認為這與自己年輕時的困境截然不同。她解釋，儘管自己是「星二代」，但她的成功並非僅靠父母背景，而是透過自己的努力和工作取得的，為了擺脫母親的陰影，米婭甚至選擇放棄自己的姓氏，改名為（Mia Kate Rose）。

儘管家庭關係緊張，米婭依然在社交媒體上大方展示自己的生活，並分享旅遊和穿著清涼的照片。有許多粉絲對她的外貌表達讚美，但也有人質疑她這樣穿著是否合適，「妳父親不可能讓妳18歲就穿成這樣」，甚至有人批評她利用家庭背景來推廣OnlyFans是很「無恥的」。

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