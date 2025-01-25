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    首頁　>　生活

    中市某五星級飯店爆食物中毒 中榮：13人中1位較嚴重

    台中榮總急診部主任林子傑表示，13位食物中毒者1位情況較嚴重。（中榮提供）

    台中榮總急診部主任林子傑表示，13位食物中毒者1位情況較嚴重。（中榮提供）

    2025/01/25 16:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市某五星級飯店爆發消費者集體食物中毒，送至台中榮總救治，台中榮總急診部主任林子傑表示，食物中毒的13位都在同一餐廳用餐，其中一位是脫水，腹瀉及嘔吐情況比較明顯，因此這些症狀造成精神萎靡跟無力，其他12位食物中毒者狀況緩解中，須觀察8小時若狀況改善就可回家休息。

    林子傑表示，食物中毒的13位都在同一餐廳用餐，昨天（24日）晚上用餐完，今天上午才有腸胃症狀產生，一位是救護車送達，另外12位是坐遊覽車送急診室，13位當中其中一位症狀比較明顯，導致有脫水情形，其他12位腸胃不適及腹瀉情況之外，活動力還可以，目前進行藥物治療及積極觀察中。

    林子傑表示，患者表示，昨天13位是一起聚餐，在用餐過程中，每一道菜都有使用過

    所以無法確定是哪一道菜，其中一位有脫水情形，腹瀉及嘔吐情況比較明顯，因這些症狀造成精神萎靡跟無力；患者們第二天陸續產生噁心及腹瀉情形，且排稀便及水便，是屬於急性腸胃炎。

    林子傑表示，這個症狀不排除是食物污染所造成的腸胃炎，可能食物上有接觸到不潔

    ，常見到的大腸桿菌及一些腸胃菌所造成。

    至於患者何時出院？林子傑表示，基本上觀察8小時，12位症狀有慢慢緩解，若有改善就可出院。

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