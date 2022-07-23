古巴國會批准家庭法修正案 擬於9月舉辦同婚公投

一對古巴同性伴侶接吻的畫面。（美聯社）

2022/07/23 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕古巴全國人民議會於22日批准了一系列關於家庭法的修正案，其中最引人注目的修正項目，即是將同性婚姻合法化。這項修正案將預計於今年9月底舉辦全民公投，屆時古巴的LGBTQ+族群權益有望更推進一步。

綜合外媒報導，古巴國會於22日提出的新家庭法案包含多個修正項目，包括保障女性權益以及提升對老弱婦孺的保護，其中關於同性伴侶的權益部分，該法擬將同性婚姻合法化，允許同性伴侶領養小孩，且只要在非盈利情況之下，也允許同性伴侶進行婚前協議與代孕的措施。

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古巴司法部長席維拉（Oscar Manuel Silvera）表示，本次的新家庭法宣揚「家庭和諧以及對他人的愛、親情、關懷、敏感與尊重。」

本次古巴擬將同性婚姻入家庭法或許並不意外，因為該國本來在女性權益的議題上就是區域領頭羊，國內有60%的專業工作者為女性，她們不僅可以自由選擇墮胎，也擁有請長達兩年產假的權利。

但儘管如此，本次的新家庭法依然在古巴國內掀起爭議，首先在議會裡面，這個修正案的支持陣營與反方激烈爭辯不休，最後只在國會達到62%的支持票數。儘管達到了交遞全民公投的標準，但過往古巴國會對於提交公投的提議，其實都以高達8成的同意票數通過，例如先前新憲法就以86%的支持率成功越過公投門檻，因此對於此家庭法，國會內部其實就存在著相當分立的兩方陣營。

而回到社會層面，古巴國內亦有堅信著傳統家庭價值的宗教保守勢力，許多教會嚴正抗議這個新家庭法對社會造成的嚴重危害，一名衛理公會牧師表示：「現在發生的事是讓人很難過的，因為這將帶來社會的對立。這個法案與過去這個世界好幾年來，我們這個世代所被教導的一男一女傳統婚姻價值有所牴觸。」

根據Statista統計資料顯示，2020年古巴有61.7%的人口信仰基督教，儘管基督徒不盡然會反對該家庭法，但會組成支持傳統婚姻價值的重要勢力。

而另外一方面，古巴國內也有為數不少的同性伴侶，這個家庭法將直接影響到他們在古巴的法律地位以及權益，一對來自古巴首都哈瓦那（Havana）的同性伴侶就興奮的表示，這個修正案可以讓他們結婚並領養小孩。

目前新家庭法已經順利通過國會這關，但是否要在古巴國內實施該修正案的內容，還需要經過9月的公投才能決定，國民議會祕書對此表示：「我們將把最後的決定權交回我們的人們手中。」

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