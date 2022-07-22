近10年來首例 美國紐約出現成年男性感染小兒麻痺

美國在21日確認到紐約州羅克蘭郡（Rockland County）一名未接種疫苗的成年男性罹患小兒麻痺，為近10年以來首例。（美聯社）

2022/07/22 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕「小兒麻痺」又稱做「脊髓灰質炎（Polio）」，曾經是令人害怕的傳染病，所幸已有疫苗可有效預防。然而，美國在21日確認到紐約州羅克蘭郡（Rockland County）一名未接種疫苗的成年男性罹患小兒麻痺，為近10年以來首例。

綜合美媒報導與美國紐約州衛生單位聯合公告，這名20歲病例罹病原因尚在調查，他曾在今年前往波蘭與匈牙利，大約在今年6月20日因肌肉無力、癱瘓等症狀就診住院。根據患者就診紀錄，院方起初診斷這名病例可能罹患急性無力脊髓炎（acute flaccid myelitis），但進一步檢測後，確認此病例為小兒麻痺症，該案已由CDC確認。

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實驗中心進行DNA定序，了解此病例屬於某一例口服小兒麻痺疫苗「OPV」患者的感染鏈，OPV可能會引發疫苗相關的小兒麻痺症，美國自2000年便不再使用這種口服疫苗，而是使用安全性更高的注射型小兒麻痺疫苗「IPV」。據此，相關單位推測此病例在美國境外感染，感染地點可能是至今仍在使用OPV的國家或地區。

當事病例目前已經出院，現與妻子和父母同住，雖然能站立，但是有行走困難症狀。紐約州衛生單位與羅克蘭郡21日發布聯合警告，提醒未接種疫苗的大眾留心；該縣官員埃德戴（Ed Day）補充，這名病例沒有接種過小兒麻痺疫苗，患者發病後2週內最具傳染性，如今這名病例已無傳染性，已經接種疫苗的民眾被傳染風險極低，目前專家還在努力了解這名病例在何處感染，以及如何被感染。

一名不願透露姓名的衛生官員稱，這名病例住在一個疫苗接種率低下的社區，該社區曾是2019年麻疹疫情爆發的中心。

根據我國疾管署介紹，小兒麻痺病毒傳染力高，以糞口途徑為主，在衛生良好環境也可能透過咽喉分泌物傳播。有少數的報告指出，遭糞便污染的牛奶、食品也可能成為傳染媒介，人口密集的機構或是家庭中，密切接觸的情況下，傳播風險也會增加。小兒麻痺症對兒童致死率約為2至5%，對成人約15至30%，常態而言年齡愈大致死率愈高，無特效藥治療，僅能採用支持性療法。

小兒麻痺症是由小兒麻痺病毒所引起的疾病，人類是這種病毒的唯一宿主，曾經在全球都有病例，所幸疫苗問世後，已經可靠疫苗有效預防。台灣在2000年已經成為小兒麻痺症根除地區，並於2015年配合全球根除小兒麻痺症計畫，將國內OPV全數銷委。美國在1979年紀錄到最後一例自然感染病例，上一例非自然感染之已知病例則出現在2013年。

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