日新版防衛白皮書出爐 台灣內容倍增

日本今天公布新版防衛白書，對台灣安全部分的記述多達10頁，為去年版兩倍，也是防衛白皮書就台灣問題記述最多的一次。（記者林翠儀攝）

2022/07/22 10:32

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本內閣會議今天敲定最新版的防衛白皮書，新版白皮書對台灣安全部分的記述多達10頁，為去年版兩倍，也是防衛白皮書就台灣問題記述最多的一次，這也反映出日本對台灣安全的重視態度，與前首相安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」相互呼應。

去年版白皮書首次明記「台灣情勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」，今年再加入「透過武力改變現狀是世界共通的問題，日本將與同盟國美國、友好國家和國際社會合作，進一步密切關注相關趨勢」。

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另外，對於今年2月俄羅斯對烏克蘭發動軍事入侵行動，新版白皮書也以專章進行解說，強調俄羅斯侵略行為嚴重違反包括聯合國憲章在內的國際法，以武力片面改變現狀，已動搖國際秩序，包含日本在內，國際社會絕對不能允許這種片面改變現狀的行為。

這是岸信夫擔任防衛相後第2次發布的防衛白皮書，去年在他主導下，首次將台灣從中國的章節抽離，放入新增的「美中關係」章節中獨立介紹，今年頁數倍增內容更為詳細。

今年新增的部分包括台灣的防衛現狀與應對，以及台灣的國際形勢等。白皮書中提到台灣最新軍事戰略「防衛固守、重層嚇阻」，「不對稱作戰」的防衛作戰構想，加強對中國「認知戰」等灰色地帶戰略的警戒。

另一方面，白皮書中也提到，無法排除中國遂行結合電子戰與網路攻擊等綜合登陸作戰的可能性，這對台灣構成「極大」的威脅。

白皮書中強調，中台軍事平衡朝中國有利方向傾斜，而且差距逐年增加，在烏克蘭危機的背景下，台灣加強自身的防衛努力，未來將持續關注中台的軍事強化，以及美國對台軍售及台灣自主開發主力裝備等動向。

在台灣面臨的國際情勢方面，白皮書中提到美國雖然未改變「一個中國」政策，但從川普政府以來，加深與台灣的關係，拜登政府仍延續這條路線。美國將台灣定位為主要的民主主義夥伴、重要的經濟與安全保障的夥伴，美軍艦艇通過台灣海峽，並持續對台軍售。

在台灣面臨的緊迫情勢下，不僅美國，以歐洲為主的國際社會也表明對台海和平穩定的關心與擔憂，並採取積極參與的行動，去年歐洲議會發表加強台灣關係的文件，並組團訪台、波羅的海三國之一的立陶宛也設置「台灣代表處」、美英加三國軍艦通過台灣海峽、澳洲國防部長公開表示，如果中國武力犯台，澳洲將與美國同進退等。

白皮書中還強調台灣是日本重要的夥伴與朋友，台灣距離日本最西端的與那國島僅110公里，台灣位於南海、巴士海峽、東海的要衝，面臨日本最重要的海上航路，台灣情勢的穩定，對日本的安全保障與國際社會的穩定至關重要。

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