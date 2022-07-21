表彰澤倫斯基！這種古生物「有10條長臂」以他命名

一種生活在1.5 億年前的海百合生物，以烏克蘭總統澤倫斯基（左）命名。右圖為該生物的化石。（美聯社、英國皇家科學院；本報合成）

2022/07/21 19:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭古生物學家最近以烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 的名字，命名了一種1.5億年前的海洋無脊椎動物，以表彰他對抗俄羅斯入侵的勇敢無畏。

據英國《皇家社會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊報導，研究人員家在非洲衣索比亞發現這種古生物化石，並於2021年送往波蘭西里西亞大學做進一步研究，判定該生物生活於侏羅紀時期（約2.01億年前至1.45億年前）。

請繼續往下閱讀...

報導稱，這種古生物命名為「Ausichicrinites zelenskyyi」。Ausichicrinites 的屬名是指美國教授 William I Ausich，他是研究海百合化石的主要專家，而物種名稱「zelenskyyi」 則以烏克蘭總統Zelenskyy的姓氏命名，以表彰他「勇敢地捍衛烏克蘭抵抗俄羅斯入侵」。

報導稱，這種古生物在分類上屬於海百合綱（Crinoidea）的海羽星目（feather star），與海星、海參和海膽密切相關，牠有10 條長臂和鋒利的觸手狀爪子，可以緊緊抓住海床，跟現代的海星一樣，這種古代海百合也有斷臂求生的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法