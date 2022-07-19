美印第安納州商場槍擊案 路人開槍擊斃槍手阻止大規模屠殺

美國印第安納州一間購物中心在當地時間17日傍晚驚傳槍響，有槍手持槍掃射，造成3人死亡。（路透）

2022/07/19 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州一間購物中心在當地時間17日傍晚驚傳槍響，槍手持槍掃射，造成3人死亡，有路人見狀開槍打死槍手阻止屠殺，獲警方表揚，警方稱其為英雄，若不是他英勇的行為，當天恐會有更多傷亡出現。

據《路透》報導，在印第安納州林公園購物中心（Greenwood Park Mall）當地時間17日傍晚6點出現槍響，20歲的槍手薩皮爾曼（Jonathan Sapirman）在商場內持槍對人群掃射，當時22歲的狄肯（Elisjsha Dicken）正與女友在逛街，他見狀後立刻拿出自己合法持有的槍枝與槍手交戰。

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當狄肯與槍手交火時，他示意民眾快從他身後離開，最後他將槍手擊斃，槍手從開槍到被擊斃只持續了2分鐘，狄肯隨後被警方帶走做筆錄；警方表示：「如果不是一個負責任的武裝公民在槍擊事件發生後迅速採取行動，當晚會有更多人喪生。」這起槍擊案造成3死2傷。

格林伍德警察局長艾森（Jim Ison）稱讚狄肯為英雄，讚揚他的勇敢和能力阻止了進一步的流血事件，艾森表示儘管狄肯缺乏任何執法或軍事經驗，但他與嫌犯交火時表現出熟練與戰術上合理的動作，也呼籲媒體不要去打擾狄肯，「他需要空間和時間來消化他所經歷的事情。」

在消息曝光後，再度引發槍支權利討論，支持擁槍人士表示，武裝平民是隨機大規模槍擊事件的最佳防禦，美國全國步槍協會發文表示：「我們再說一遍：阻止壞人持槍的唯一方法是好人有槍」；不過美國聯邦調查局5月份公布一份報告顯示，去年61起槍擊案中，只有2起公民與槍手交戰而落幕，顯示旁觀者很少能阻止美國槍擊案。

《紐約時報》的一項類似分析發現，自2000年以來的433起大規模槍擊事件中，只有 22名槍手被持槍路人槍殺。

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