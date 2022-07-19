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    厄瓜多再傳監獄暴動 13人慘遭戕害

    厄瓜多監獄暴動事件頻傳釀多人傷亡，圖為5月監獄暴動時厄國警方戒備維穩的畫面。（法新社）

    厄瓜多監獄暴動事件頻傳釀多人傷亡，圖為5月監獄暴動時厄國警方戒備維穩的畫面。（法新社）

    2022/07/19 09:38

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家厄瓜多近年來監獄暴動事件頻傳，光是去年就有316名囚犯喪生，本月18日再傳13人於聖多明各城（Santo Domingo）的監獄暴動事件中慘遭戕害，警方與武裝軍隊目前已穩定了監獄情勢。

    根據《路透》報導，厄瓜多國家監獄管理單位（SNAI）18日在推特上發文表示，此次的監獄暴動事件造成13人死亡與2人受傷，最終傷亡數字還要等總檢察長辦公室定調。

    自從疫情爆發以來，厄瓜多就不斷傳出監獄暴動事件釀多人傷亡，厄國保守派執政黨總統拉索（Guillermo Lasso）將這種監獄暴力事件歸咎於幫派為了爭搶地盤與運毒路線所展開的大規模械鬥。

    去年厄瓜多總計有316名囚犯在各地的監獄暴動事件中遭殺害，今年5月亦有43人在聖多明各城的監獄中死亡，可見該國的監獄管制能力嚴重不足。

    先前美洲人權委員會（IACHR）就表示，厄瓜多的監獄系統缺乏有效的政府參與以及法規制定，加上囚房的品質低落，根據官方數據統計，該國有12.5%的監獄超出最大容納囚犯的量能，導致獄方難以在有限的人力之下控制監獄的暴動事件發生。

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