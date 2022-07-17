斯里蘭卡本週選出總統繼任者 總理被提名引爆群眾怒火

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫獲執政黨提名角逐總統，再度引發民怨。（路透）

2022/07/17 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡經濟崩潰，近期該國爆發大規模示威，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫逃亡海外後，任命總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）擔任代理總統，引發民眾強烈反彈。而今斯國執政黨提名的總統名單中，竟出現威克瑞米辛赫，預料本週該國將再度爆發另一波示威。

根據《衛報》 報導，斯里蘭卡長年被拉賈帕克薩家族掌控，因國家破產引爆民怨，本月9日示威群眾闖入總統官邸，拉賈帕克薩倉皇逃亡，並於14日透過電郵送出辭呈。然而拉賈帕克薩任命總理威克瑞米辛赫擔任代理總統直至本週選出繼任人選的決定，讓該國民眾相當不滿，13日發起佔領總理官邸運動，要求威克瑞米辛赫也下台。

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然而17日有消息指出，本週二（19日）或週三（20日）將會在斯里蘭卡國會上選出拉賈帕克薩的繼任人權，執政黨Podujana Peramuna竟提名威克瑞米辛赫，由於該黨佔議會多數席次，因此威克瑞米辛赫很可能會當選，正式成為斯里蘭卡總統。這個消息對亟欲推翻拉賈帕克薩政府的運動人士無疑是個噩耗，該國不滿聲浪再次高漲。

抗議領袖佩里斯（Jeevantha Peiris）直言，「威克瑞米辛赫應該下台，因為他是來捍衛這個腐敗制度的人！作為公民，我們不接受他，我們不需要另一個腐敗的領導人，我們想改變整個政府、整個國家系統。」

面對反對聲音，威克瑞米辛赫稱抗議者被法西斯份子和極端分子滲透。另外，斯國國會週六（16日）召開會議，宣讀拉賈帕克薩逃亡前留下的書信，內容稱「我為國家做出了最大的貢獻，未來我也會為這個國家繼續奉獻。」

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