文在寅赴北韓當特使？ 拜登訪韓打破慣例安排會晤前總統

美國總統拜登（右）訪韓將會見南韓前總統文在寅（左）。（彭博檔案照）

2022/05/18 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登計畫於20日訪問南韓，除了會見新任韓國總統尹錫悅，也將拜訪前總統文在寅，在外交慣例上極為罕見。近期也有消息傳，拜登這次會晤文在寅，在於考慮讓他赴北韓擔任總統特使，調解美國與北韓的緊張關係。

綜合韓媒報導，尹錫悅與拜登將於21日下午在首爾龍山總統府會談，而據南韓政壇消息指出，拜登此次訪韓行程也將與文在寅會晤，考慮到「尹拜會」定於21日，「文拜會」很有可能會在22日舉行。

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美國總統訪韓同時與前、現任總統會晤實屬罕見，據悉，這次會面是拜登主動提出，文在寅對此表示感謝。預料「文拜會」議題會著重在北韓問題，這也讓外界猜想，拜登不惜打破外交慣例也要見上文在寅一面，是否與考慮任命他赴北韓擔任總統特使有關？

之所以會有這樣的猜想，是因為南韓統一部前部長丁世鉉16日宣稱，美國總統會想要見文在寅，絕不僅是因為兩人的私交。與北韓領導人金正恩有特殊交情的除了美國前總統川普，另一個就是文在寅，而拜登不可能指派川普擔任北韓特使。這番發言一出，引發韓國社會熱議。

不過，總統特使通常是現任南韓總統指派下屬擔任，由美國總統來任命南韓前總統去當南韓現任總統的特使，這本身就是不太可能成立的事。丁世鉉後續也說，拜登應該會傾向於單純將文在寅當成是個調解人或是溝通橋梁的存在。

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