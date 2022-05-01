不滿拜尹會 金正恩嗆以核武先制攻擊

北韓國務委員長金正恩重申，為反制敵對勢力，可能以核武發動先制攻擊。圖為平壤2021年1月為慶祝北韓共產黨「朝鮮勞動黨」第八次全國代表大會，舉行夜間大閱兵，期間展示其新型潛射彈道飛彈「北極星五型」。（法新社檔案照）

2022/05/01 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓官媒「朝中社」四月卅日報導，北韓國務委員長金正恩在慰勉朝軍領導高層時重申，為反制敵對勢力，平壤可能以核武發動先制攻擊。他四月廿五日主持朝軍建軍九十週年夜間閱兵時，也曾發表類似談話。他當時聲稱，若北韓的「根本利益」遭侵害，就「不得不」動用核武。

北韓以其締造者、金正恩已故祖父金日成一九三二年四月在中國東北組織抗日游擊隊，做為朝軍的起源。金正恩四月卅日在北韓共產黨「朝鮮勞動黨」中央委員會本部說，北韓應該要能夠先發制人以及徹底反制和挫敗一切對其的危險企圖及威脅舉動，俾保持朝軍的絕對優勢。

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金正恩還說，北韓應持續加強其武器庫存，才能擁有世上無人能挑釁的壓倒性軍力，做為保障國家和人民安全及未來的生命線。韓聯社引述分析家報導，繼四月廿五日後，他再次暗示動用核武先制攻擊的可能性。

南韓梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，金正恩這些談話說明，他沒興趣與十日就任的南韓準總統尹錫悅互動，或重啟和美國的非核化談判。南韓智庫「世宗研究所」主任鄭成長亦提到，這些談話可能旨在應對尹錫悅曾在總統選戰時主張不排除先制攻擊北韓。

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