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    全球最高監禁率！中國新疆疏附縣幾乎每25人就有1人坐牢

    外洩名單顯示，中國新疆維吾爾自治區的疏附縣，將近每25人就有1人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，成為目前全球已知的最高監禁率。圖為烏魯木齊市第三監獄。（美聯社檔案照）

    外洩名單顯示，中國新疆維吾爾自治區的疏附縣，將近每25人就有1人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，成為目前全球已知的最高監禁率。圖為烏魯木齊市第三監獄。（美聯社檔案照）

    2022/05/17 06:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府以反恐維穩為由，將多達百萬計的少數民族維吾爾人關進「再教育營」，引發包括聯合國在內的國際社會高度關注。美聯社16日披露，位於新疆維吾爾自治區的疏附縣，將近每25人就有1人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，成為目前全球已知的最高監禁率。

    美聯社取得的一份名單顯示，疏附縣的監獄關押了1萬多名維吾爾人。這是迄今已知最大一筆被關押的維吾爾人名冊，反映出中國政府將百萬以上維吾爾人關進再教育營和監獄的規模。

    疏附縣是新疆西南部喀什地區的一個農業縣，面積約2700多平方公里，人口約27萬人。名單顯示，遭判刑者的刑期介於2年至25年之間，平均為9年，多半是在2017年被捕。

    名單顯示，這些來自社會各階層、不分男女老幼的「罪犯」，並非犯下竊盜或謀殺等罪名的典型刑事罪犯，而是被指控從事恐怖主義、宗教極端主義等相關罪行，或是「尋釁滋事」之類用來對付政治異議人士的模糊指控，暗示被關押的實際人數應該更多。

    據報導，美國司法部數據顯示，疏附縣的監禁率比美國高出10倍以上，更是中國整體監禁率的30倍以上。名單顯示，

    本月初，美國保護記者委員會（CPJ）的統計報告也指出，截至2021年12月1 日，中國目前監禁至少50名記者，是全球關押記者最多的國家，而且有將近一半是維吾爾族記者，佔22人。

    國際人權組織和美國等國指控中國凌虐維吾爾人，包括自2016年底以來將超過百萬維族人口關進「再教育營」，強制絕育和勞動。美國政府於2021年1月正式認定中國對維吾爾人實施「種族滅絕」，但北京當局嚴詞否認，聲稱新疆當地人民過著「安全幸福」的生活。

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊預定5月底訪問新疆，海外維吾爾團體呼籲巴舍萊調查種族滅絕等指控，並在沒有中方監控的情況下與當地民眾自由交談，向全世界披露新疆的人權狀況。

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