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    捷克啟用世界最長人行吊橋 全長721米離地95公尺

    2022/05/14 00:15

    〔中央社〕當首批遊客踏上橫跨捷克東北部一處山谷的世界最長人行吊橋「天空之橋721」（Sky Bridge 721）時，恐懼和腎上腺素激增是他們感覺得到的其中一部分。

    路透社和布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，這座全球最長的人行吊橋，遊客只能在寬度僅能容納1人的透明橋身上行走，相當考驗膽量。

    一日徒步旅行者克雷斯提洛娃（Michaela Klestilova）在接近這座長721公尺的人行吊橋時說：「我們來這裡是因為我們喜歡腎上腺素。」這座吊橋的最高點，高懸在地面以上95公尺處，於5月13日開放通行。

    「我們徒步到這裡，現在我們正在尋求我們的獎賞。」

    「天空之橋721」費時兩年建造，耗資2億捷克克朗（ 840萬美元，新台幣2.5億元），由6條主要支撐索和60條風索懸吊在空中。

    這座吊橋位在海拔1100多公尺高處，連接捷克東北部地區兩條山脊，距首都布拉格200公里，靠近波蘭邊界。

    這座吊橋長度超過葡萄牙516公尺長的「阿羅卡516」（Arouca 516）吊橋，此前阿羅卡是世界最長的人行吊橋。

    然而，捷克這座新吊橋也不乏批評者。捷克自然保護局地區主任瑟沃斯（Michal Servus）本週告訴捷克電視台，這座吊橋對周邊地區的保護造成問題，並改變了該地區的地貌特徵。

    捷克官員則希望透過提供對森林景觀的不同視角，促進該地區的旅遊業。吊橋的第一位遊客霍菲瑞克（Michal Hofirek）表示：「對我來說，這景色太棒了。」1110513

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