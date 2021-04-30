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    全球最長！葡萄牙「阿羅卡516」人行吊橋 走完全程需10分鐘

    「阿羅卡516」人行吊橋藏身於阿羅卡地質公園。（路透）

    「阿羅卡516」人行吊橋藏身於阿羅卡地質公園。（路透）

    2021/04/30 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕好長啊！葡萄牙阿羅卡鎮有一座被譽為世界最長的吊橋，下月即將啟用，全長總共516公尺，當地小鎮居民29日率先體驗行走在可透視的鋼製網格橋面上，直呼「相當緊張，不過很值得！」

    綜合外媒報導，這座吊橋藏身於阿羅卡地質公園（Arouca Geopark），命名為「阿羅卡 516」（Arouca 516） 」，這座吊橋使用鋼索懸吊起來，吊橋中心距離谷底的派瓦河高度175公尺，全長516公尺，走完全程需要10分鐘左右。

    當地時間29日，阿羅卡居民澤維爾（Hugo Xavier）成為最早體驗行走「阿羅卡 516」吊橋的其中一人，澤維爾透露「我在走吊橋時有些害怕、緊張，但真的很值得，這真是個腎上腺素激增的體驗！」

    報導提及，「阿羅卡 516」吊橋由葡萄牙Itecons工作室設計，耗資約230萬歐元（約新台幣7785萬元）、花費3年建造，直至2020年7月竣工，將於下月正式啟用，並開放外界前往參觀，當地居民希望這座吊橋能夠帶來旅遊商機，重振疫情所造成的經濟損失。

    據悉，「阿羅卡 516」吊橋打破瑞士查爾斯庫納吊橋（Charles Kuonen Suspension Bridge）總長494公尺的紀錄，成為全世界最長的人行吊橋。

    阿羅卡鎮居民率先體驗行走。（路透）

    阿羅卡鎮居民率先體驗行走。（路透）

    這座人行懸吊橋全長516公尺，全程走完這座橋需要約10分鐘。（路透）

    這座人行懸吊橋全長516公尺，全程走完這座橋需要約10分鐘。（路透）

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