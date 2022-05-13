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    美參議員堅持己見 1人擋下1.2兆烏克蘭援助法案

    400億美元的烏克蘭援助法案仍在參議院協調。（路透）

    400億美元的烏克蘭援助法案仍在參議院協調。（路透）

    2022/05/13 08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國持續擴大援助烏克蘭，國會眾議院通過一筆約400億美元（約新台幣1.2兆元）的援烏法案，並送往參議院審議。參院兩黨展現難得共識，要盡速讓本筆法案通過，唯獨一名共和黨議員要求變更法案內容，預料要多花數日時間才有辦法完成。

    綜合外媒報導，即便在參院多數黨領袖舒默（Leader Chuck）和共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的壓力下，肯塔基共和黨參議員保羅（Rand Paul）堅持要在法案中加入監管人員條款，來監督對烏克蘭的軍事援助如何花用。雖然兩黨議員都同意保羅的主張，但在這個階段變更法案相當費時，尤其是在烏克蘭急需援助之際。

    舒默表示，「法案已經準備好要送交了。絕大多數的議員都想要通過，現在只有一名來自肯塔基的資淺議員擋下了這件事情，阻擾了援烏法案的快速通過。因為在這最後一刻，他想要直接在法案中加入自己的主張。」

    保羅否決通過法案前表示，「我的就職誓約是美國憲法，而不是任何一個外國國家。如論動機是多麼出於同情，我的就職誓言是對著美國的國家安全。我們不能藉著損害美國經濟來拯救烏克蘭。」

    對此，舒默不以為然回應說，「很顯然，從這名來自肯塔基的資淺參議員口中說出的言論可得知，他不想要援助烏克蘭。」

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