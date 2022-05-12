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    美援烏升級版M777A2發射「神劍」 秒殺俄軍「金合歡」榴彈砲

    M777榴彈砲。（圖擷取自美國陸軍官網）

    M777榴彈砲。（圖擷取自美國陸軍官網）

    2022/05/12 21:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國援助烏克蘭的90門155口徑「M777榴彈砲」，幾乎已全數運抵，並陸續投入戰事。烏國媒體12日透露，美國援烏的這款「抗俄大殺器」，是威力更猛的升級版「M777A2」，相關影片顯示，烏軍以「M777A2」發射增程型精準導引砲彈「神劍」（Excalibur），可讓俄軍「金合歡」（Acacia）自走榴彈砲瞬間灰飛煙滅。

    烏克蘭軍聞網站《MIL.IN.UA》發佈烏軍在前線開轟M777榴彈砲的影片顯示，美援的M777版本為「M777A2」。第一砲就以非常高的準確度命中俄軍目標、一挺「金合歡」自走榴彈砲。

    「M777A2」除具備光學瞄具、攜帶式電源、全球定位系統、慣性導航系統、無線電等配備外，還加入增強型可攜式砲兵感應引信設定器（EPIAFS），以增加M982神劍導引砲彈與精確導引武器兼容性。

    M777搭載數位火控系統，除了射擊管制外，也提供導航、火砲定位定向等功能，使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈，和採用GPS全球定位系統、射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777A2可把最遠射程推升到70公里。

    影片畫面中，可辨識美國援烏的「M777A2」榴彈砲。（YouTube影片擷圖）

    影片畫面中，可辨識美國援烏的「M777A2」榴彈砲。（YouTube影片擷圖）

    烏軍搭配使用的砲彈，是射程40公里的M982神劍精準導引砲彈（右上方）。（YouTube影片擷圖）

    烏軍搭配使用的砲彈，是射程40公里的M982神劍精準導引砲彈（右上方）。（YouTube影片擷圖）

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