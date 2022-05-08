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    M777建功？ 烏軍精準打擊 俄軍自走砲震撼殉爆

    傳出烏軍使用M777榴彈砲在東北部伊久姆地區，精準打擊2輛俄軍2S3「相思樹」（Akatsyia）152公厘自走榴砲車。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

    傳出烏軍使用M777榴彈砲在東北部伊久姆地區，精準打擊2輛俄軍2S3「相思樹」（Akatsyia）152公厘自走榴砲車。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

    2022/05/08 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕西方援烏M777榴彈砲建功？近日美國、加拿大等西方國家紛紛提供155口徑牽引砲「M777榴彈砲」給烏克蘭，如今傳出烏軍已使用M777榴彈砲在東北部伊久姆（Izium）地區，精準打擊2輛俄軍2S3「相思樹」（Akatsyia）152公厘自走榴砲車。

    美國國防官員2日指出，已有超過70門M777榴彈砲運抵烏克蘭，且有200多名烏克蘭砲兵人員已接受M777榴彈砲的操作訓練，加拿大上月也宣布提供烏克蘭4門M777榴彈砲，而近日澳洲也已交付6門M777榴彈砲給烏克蘭。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片，並指烏軍疑似使用西方提供的M777榴彈砲進行精準打擊，在伊久姆附近襲擊2輛俄軍2S3「相思樹」152公厘自走砲車。

    影片中可見，命中的炮火誘爆榴砲車上的彈藥形成「殉爆」，畫面相當震撼，2輛俄軍自走榴砲車也從起火燃燒變成大爆炸，熊熊火勢濃煙竄天。

    M777搭載數位火控系統，除了射擊管制外，也提供導航、火砲定位定向等功能。使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈和射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777ER可把最遠射程推升到70公里。

    命中的炮火誘爆榴砲車上的彈藥形成「殉爆」，畫面相當震撼，2輛俄軍自走榴砲車也從起火燃燒變成大爆炸，熊熊火勢濃煙竄天。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

    命中的炮火誘爆榴砲車上的彈藥形成「殉爆」，畫面相當震撼，2輛俄軍自走榴砲車也從起火燃燒變成大爆炸，熊熊火勢濃煙竄天。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

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