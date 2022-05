M777建功？ 烏軍精準打擊 俄軍自走砲震撼殉爆

2022/05/08 00:14

〔即時新聞/綜合報導〕西方援烏M777榴彈砲建功?近日美國、加拿大等西方國家紛紛提供155口徑牽引砲「M777榴彈砲」給烏克蘭,如今傳出烏軍已使用M777榴彈砲在東北部伊久姆(Izium)地區,精準打擊2輛俄軍2S3「相思樹」(Akatsyia)152公厘自走榴砲車。

美國國防官員2日指出,已有超過70門M777榴彈砲運抵烏克蘭,且有200多名烏克蘭砲兵人員已接受M777榴彈砲的操作訓練,加拿大上月也宣布提供烏克蘭4門M777榴彈砲,而近日澳洲也已交付6門M777榴彈砲給烏克蘭。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片,並指烏軍疑似使用西方提供的M777榴彈砲進行精準打擊,在伊久姆附近襲擊2輛俄軍2S3「相思樹」152公厘自走砲車。

影片中可見,命中的炮火誘爆榴砲車上的彈藥形成「殉爆」,畫面相當震撼,2輛俄軍自走榴砲車也從起火燃燒變成大爆炸,熊熊火勢濃煙竄天。

M777搭載數位火控系統,除了射擊管制外,也提供導航、火砲定位定向等功能。使用的彈藥有射程24公里的M107榴彈和射程40公里的M982神劍導引砲彈等。美國的升級版本M777ER可把最遠射程推升到70公里。

#Ukraine: Near Izyum, 2x Russian 152mm 2S3 Akatsiya self-propelled howitzers were struck by Ukrainian counter-battery fire, destroying them both when the ammo on board detonated.



As claimed, Western supplied "high precision" artillery was used, and as can be seen, was effective. pic.twitter.com/qDcyQyTCoK