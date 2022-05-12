英美防長會議談抗俄 美駐俄大使密會俄副外長（不斷更新）

烏克蘭境內遭戰火摧殘得相當嚴重。（路透）

2022/05/12 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月12日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*俄羅斯入侵烏克蘭，戰事至今仍未平息，此際傳美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）11日拜訪俄羅斯外交部，並向俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）傳達訊息，但消息來源並未透露訊息具體內容。

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*英國防部於官方社群宣布，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）稍早與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈（Pentagon）舉行雙邊會談，彼此針對如何協助烏克蘭抵禦俄羅斯進犯，及北約（NATO）與美英澳三方安全聯盟（AUKUS）的下一步方向，交換意見。

*在硝煙四起的戰場上，會激發起人性中最真摯的感情，烏克蘭在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的守軍之中，有兩名士兵為了不想讓人生徒留遺憾，決定在戰場上結為連理，結果三天後丈夫陣亡，妻子誓言要替兩人一同生存下去。

*烏克蘭戰爭在歐洲引發中立地位存廢的論戰，長期保持中立的的芬蘭與瑞典已傾向加入北大西洋公約組織（NATO）。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）11日表示，如果芬蘭決定申請加入北約，都將歸咎於俄羅斯總統普廷（ Vladimir Putin）。

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