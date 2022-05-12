「長武肺」後遺症磨人 武漢首批患者病後2年仍會喘、肌肉無力

在電子顯微鏡下呈現的新型冠狀病毒。（美聯社檔案照）

2022/05/12 18:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者除了急性的症狀，也可能出現久拖的後遺症，即「長武肺」（long Covid），中國研究人員11日發表一項追蹤研究指出，最初爆發疫情的武漢市首批武肺患者，即使在2年後的今天仍未完全康復，依舊有疲倦、呼吸急促、肌肉無力、睡眠障礙等症狀。

北京中日友好醫院研究團隊11日在「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）期刊發表這項研究報告，追蹤2020年初武漢市收治武肺患者的金銀潭醫院1192名武肺住院病患，分別在患者出現感染症狀後6個月、12個月和2年查看其情況。

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這是疫情爆發以來，歷時最久的武肺追蹤研究。結果顯示，整體而言，患者生理、心裡健康都隨時間逐漸改善，2年後將近90%的患者都回到原本工作崗位，但是有些人仍受長期後遺症之苦，病後6個月68%的人有至少1項長期後遺症，到了病後2年，這個比率降到55%，但是仍佔超過半數。

研究負責人、北京中日友好醫院副院長曹彬說，「我們的發現顯示，武肺出院患者有一部分或許初步的感染治癒了，但是需要超過2年時間完全康復」。

這些患者年齡中位數為57歲，逾半數是男性，評估方式包括走路6分鐘、生理化驗、問卷調查自述症狀、心理健康和生活品質等，有些患者還接受肺功能檢查、胸腔影像檢查等。

他們出現的長期後遺症包括疲倦、呼吸急促、肌肉無力、睡眠障礙等，而且，研究顯示，他們在病後2年的健康狀況、生活品質，仍比一般人還差，較常需要醫療照護，這也顯示他們需要更多時間復原。

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