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    新婚蜜月2槍奪命！巴拉圭緝毒檢察官遇刺 凶手犯後海上逃逸

    巴拉圭緝毒檢察官貝奇（Marcelo Pecci）4月30日結婚，今天在哥倫比亞加勒比海島嶼度蜜月時遭到行刑式槍殺，凶手犯案後從海上逃逸。（法新社）

    巴拉圭緝毒檢察官貝奇（Marcelo Pecci）4月30日結婚，今天在哥倫比亞加勒比海島嶼度蜜月時遭到行刑式槍殺，凶手犯案後從海上逃逸。（法新社）

    2022/05/11 18:06

    〔中央社〕警方和巴拉圭緝毒檢察官貝奇的遺孀說，貝奇今天在哥倫比亞加勒比海島嶼度蜜月時遭到行刑式槍殺，凶手犯案後從海上逃逸。

    巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）譴責這是起「懦夫般的謀殺」。一名檢察官說，這種作案手法讓人想起「黑幫（販毒）集團」。

    貝奇（Marcelo Pecci）的妻子、巴拉圭記者阿吉勒拉（Claudia Aguilera）說，45歲的貝奇在恬靜優美的旅遊島嶼巴魯（Baru）海灘上休憩時，身中兩槍倒地。

    貝奇夫婦4月30日在附近的卡他赫納市（Cartagena）結婚。

    阿吉勒拉告訴「時報」（El Tiempo）：「兩名男子襲擊貝奇。他們（從海上）乘坐小船或水上摩托車而來，事實是我沒有看得很清楚。」

    阿吉勒拉描述，其中一名凶手走過來，「一言不發地向貝奇開了兩槍，一顆（子彈）擊中他的臉，另一顆擊中背部。」

    懷有身孕的阿吉勒拉說，她的丈夫已有近兩週沒有收到任何威脅。

    殺人的動機尚不清楚，但貝奇的同事、巴拉圭檢察官沙拉斯（Augusto Salas）說，這次攻擊顯然是「典型的黑幫（販毒）集團手法，在證據證明相反之前，我會這麼想。」

    哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Luis Vargas）說，5名調查人員已派往巴魯，並將得到巴拉圭和美國專家的協助。

    哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）發推文「譴責」這起凶殺案，並表示他已向巴拉圭總統阿布鐸表達哀悼之意，並誓言「合力找出凶手」。

    阿布鐸發推文表示：「巴拉圭全國哀悼檢察官貝奇在哥倫比亞遭遇懦夫般的謀殺。」

    他說：「我們對這起不幸事件給予最強烈的譴責，並加倍致力於打擊組織犯罪。」

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