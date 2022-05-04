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    影片曝光！中國留美學生開車自撞 竟抓狂奪槍射傷警

    中國留學生杜宇豪不僅奪走警槍還當場開槍射傷員警，杜被壓制、遭持刀抵住臉部仍試圖反抗，幸好最後警民合作將他制伏。（圖取自加州公路巡警局IG）

    中國留學生杜宇豪不僅奪走警槍還當場開槍射傷員警，杜被壓制、遭持刀抵住臉部仍試圖反抗，幸好最後警民合作將他制伏。（圖取自加州公路巡警局IG）

    2022/05/04 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名留學美國加州大學聖地牙哥分校的25歲研究生杜宇豪（Yuhao Du，音譯），日前開車行駛在高速公路上因不明原因自撞分隔島，警方獲報後到場查看，沒想到卻遭杜宇豪攻擊，他不僅奪走警槍還當場開槍射傷員警，杜宇豪被壓制、遭持刀抵住臉部仍試圖反抗，幸好最後警民合作將他制伏。

    綜合外媒報導，杜宇豪4月27日晚間於密申谷（Mission Valley）附近的8號州際公路東向路段自撞分隔島，加州公路巡警局（CHP）獲報後派出員警帕切科（Tony Pacheco）前往查看，沒想到帕切科到場後，杜宇豪突然發狂地攻擊帕切科並試圖搶奪其配槍，雙方接著扭打在一塊，過程中杜宇豪開槍射中帕切科的右大腿。

    此時多名路過的駕駛見狀前來幫忙，與事後趕至現場的員警合力制伏逮捕杜宇豪，並立刻將帕切科送醫治療，幸好帕切科開刀後並無大礙，狀況穩定。影片中可見，杜宇豪被壓制、遭民眾持刀抵住臉部仍試圖反抗，目前無法得知杜宇豪發狂奪槍襲警的原因，其動機仍有待警方釐清。

    報導提到，根據法庭文件顯示，杜宇豪在2018年曾就「擾亂治安」輕罪認罪，被判緩刑3年，而他這次奪槍襲警將面臨企圖謀殺、襲擊、奪警槍以及造成嚴重傷害等重罪指控。

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