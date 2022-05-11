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    恐怖「蟾蜍毒」降頭？再傳俄寡頭離奇身亡

    再傳俄國寡頭離奇死亡，據稱生前接受「蟾蜍毒」治療。圖為身上有毒腺的蔗蟾。（法新社資料照）

    再傳俄國寡頭離奇死亡，據稱生前接受「蟾蜍毒」治療。圖為身上有毒腺的蔗蟾。（法新社資料照）

    2022/05/11 17:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕自蘇聯解體以來，俄羅斯寡頭便成為了該國國內最有權勢的群體之一，不過，從今年初開始，在俄軍入侵烏克蘭前一個月或攻烏期間，寡頭及其家屬不幸猝逝的消息就不斷傳出。如今又傳出一名寡頭身中「蟾蜍毒」離奇死亡！

    據《塔斯社》報導，俄羅斯當地時間5月8日，盧克石油公司（Lukoil）前高級經理、億萬富豪蘇博廷（Alexander Subbotin）被發現猝死，陳屍於莫斯科州梅季希市（Mytishchi）一名薩滿巫師住家的地下室。警方已列為刑案偵辦。

    有俄執法機構的消息人士稱，調查人員將鑑定蘇博廷的血液樣本中是否有藥物反應。

    據稱，蘇博廷生前接受該巫師開出治療宿醉處方「蟾蜍毒」，治療過程相當恐怖，首先是在皮膚上劃一道傷口，再將蟾蜍體內的毒液滴在傷口上，接著把胃裡的東西全吐出來。然而，當時蘇博廷出現不舒服、心臟痛的症狀，該巫師還是繼續治療，沒有尋求協助或叫救護車之下，讓蘇博廷去睡一下，最終，再也沒醒來。

    據了解，這種另類療法在俄羅斯很受歡迎，不少俄羅斯人經常召喚神靈、祭祀動物，甚至用公雞血來沐浴，連普廷也對各種有助「延年益壽」的偏方越來越著迷，還喜歡泡「鹿茸精華浴」養生。

    1月下旬以來，至少有6名俄羅斯富商離奇身亡，其中4人和全球最大天然氣開採企業、俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關，且有3人疑似在死前先殺害自己的家人。

    4月18日，與普廷私交甚篤、曾在克里姆林宮任職的51歲Gazprom前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）猝死，當時是被26歲的女兒發現死於莫斯科的豪華公寓中，遺體旁是他47歲懷有身孕的妻子和13歲小女兒，3人身上都有槍傷。

    1天後，4月19日Gazprom子公司Novatek前高層普羅托森亞（Sergey Protosenya）和妻女也同時身亡，被發現陳屍在西班牙巴塞隆納地中海的度假豪宅內，當地警方朝向普羅托森亞涉嫌殺人再輕生的方向調查。

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    離奇身亡的俄國億萬富豪蘇博廷。（俄國REN TV電視畫面擷圖）

    離奇身亡的俄國億萬富豪蘇博廷。（俄國REN TV電視畫面擷圖）

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