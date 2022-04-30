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    詭！短短3個月內 俄羅斯6名富商離奇喪命

    俄羅斯6名富商在3個月內離奇身亡，其中4人和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關。Gazprom大樓示意圖。（歐新社）

    俄羅斯6名富商在3個月內離奇身亡，其中4人和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關。Gazprom大樓示意圖。（歐新社）

    2022/04/30 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕離奇！自今年1月下旬以來，至少有6名俄羅斯富商離奇身亡，其中4人和全球最大天然氣開採企業、俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）有關，而且有3人疑似在死前將自己的家人殺害。

    《CNN》報導，Gazprom運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman），1月30日被發現陳屍在列寧格勒附近村莊的一處小屋，現場留有遺書，當局仍在調查是否為輕生。

    短短1個月後的2月25日，Gazprom另1名高層秋拉科夫（Alexander Tyulakov），在同處村莊的自家車庫內身亡，俄媒傳出他也是自己走上絕路。

    此外，烏克蘭出生的俄羅斯富商沃特福德（Mikhail Watford），2月28日在英國薩里的家中死亡，詳細案情仍在調查當中，法醫將在7月29日說明狀況。

    另1名俄羅斯商人、醫療用品公司MedStom老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov），於3月23日在俄國境內的諾夫哥羅德傳出和41歲妻子、10歲與4歲的小孩全數喪命，調查人員透露不排除是梅爾尼科夫殺死家人後再輕生。

    接著，Gazpro前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），4月18日和妻女陳屍在莫斯科公寓內，當局正在調查阿瓦耶夫奪走家人性命後走上絕路的可能性。

    最近離開俄羅斯前往烏克蘭的Gazprom子公司天然氣工業銀行（Gazprombank）的前副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）表示，他不相信阿瓦耶夫會輕生，因為他的工作是和貴賓打交道，掌管著巨額資金，「我認為他知道一些事情，並因此出現了某種風險。」

    短短1天後的4月19日，Gazprom子公司Novatek前高層普羅托森亞（Sergey Protosenya），和妻女被發現死在西班牙巴塞隆納地中海的度假豪宅內，當局也針對普羅托森亞殺人再輕生的方向展開調查。

    普羅托森亞兒子案發時人在法國，不知是否因此逃過一劫，他對警方的偵辦方向充滿質疑，他認為自己的父親是被謀殺的，因為爸爸向來都愛著媽媽和妹妹，永遠不會做出傷害她們的事情。

    不過，處理此案的加泰隆尼亞警方表示，他們已了解普羅托森亞兒子的說法，但案件的其他可能性都被排除，也並非是俄羅斯黑幫所造成的3屍命案，目前仍假設是家庭暴力引發這場悲劇。

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