超羞辱！俄戰車被摧毀慘狀如「土窯雞」 紀錄片旁白講解酸爆

〔即時新聞/綜合報導〕近日一段俄軍戰車被摧毀後冒出陣陣白煙的影片引發熱議,網友笑說「有點像土窯雞」,有外國網友以類似自然紀錄片節目《地球脈動》(Planet Earth)的講解形式Kuso描述,影片曝光讓許多人直呼「超嘲諷」、「快笑死」。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片,一輛俄軍T-72B3戰車在烏東某區被摧毀,停在風景如畫的田野中。影片中可見,烏軍使用無人機360度環景拍攝,戰車不斷冒出白煙,駕駛艙內仍可見到火苗,讓網友驚呼「覺得有點像土窯雞……」、「裡頭正在烤肉吧」、「整個在悶燒啊」。

而有外國網友在推特分享後製過的影片,內容以類似BBC《地球脈動》節目的講解形式來嘲諷俄羅斯,還模仿《地球脈動》主持人艾登堡(David Attenborough)的口吻描述:「這是一輛俄羅斯戰車,就像是太平洋的鮭魚一樣;俄羅斯的戰車從俄羅斯的深淵裡面長途遷移到烏克蘭的美麗原野以結束他們的生命;由演化本身的渴望來驅使他們去更好的地方結束生命;到達烏克蘭後,所有種類的俄羅斯戰車都掛了。」

影片曝光讓許多網友笑翻,留言直呼「超嘲諷」、「更多節目 請鎖定 裝甲星球頻道」、「這個真的很鬧,一本正經的講幹話」、「閉上眼睛,我還真以為我在看BBC earth ,好熟悉的口音啊…」、「模仿得太像了吧XDDD 快笑死」。

I am very fortunate enough to be connected to a very talented producer and writer, and I asked her to organize a voiceover for a video of this R*ssian tank (for @saintjavelin) , and it made my day. I’m crying ???????????????????? #UkraineRussianWar #ukraine pic.twitter.com/Yteb5bRTsu