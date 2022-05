當靶子打！ 烏軍砲擊俄軍移動裝甲縱隊 殉爆畫面超壯觀

2022/05/10 21:06

〔即時新聞/綜合報導〕又有入侵烏克蘭的俄軍被當成靶子打!俄羅斯一列行駛在烏克蘭東部頓內茨克的裝甲縱隊遭烏軍連續砲擊,連高速行駛的裝甲車也難以倖免,還有車輛被擊中誘爆車上的彈藥形成「殉爆」,相當壯觀。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特分享一段影片指出,烏克蘭第54機械化旅在頓內茨克砲擊俄羅斯裝甲縱隊。畫面中可見,第一輛裝甲車遭砲擊爆炸後,後方的車輛接二連三被鎖定攻擊,其中一輛高速行駛的裝甲車也慘遭毒手,烏軍「一發入魂」砲擊摧毀,爆炸後濃煙竄天。

另外,也有裝甲車被炮火擊中而誘爆車上的彈藥形成「殉爆」,畫面相當壯觀。

Two-part video from Ukraine's 54th Mechanized Brigade showing artillery strikes on a Russian armored column. https://t.co/G4tZlotEau pic.twitter.com/RsgAkYJXWX

Russian armoured column targeted and destroyed by the Ukrainian 54th Mechanized Brigade in Donetsk Oblast.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/duZS2ChiuC