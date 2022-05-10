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    當靶子打！ 烏軍砲擊俄軍移動裝甲縱隊 殉爆畫面超壯觀

    俄羅斯裝甲縱隊遭烏軍連續砲擊，連高速行駛的裝甲車也難以倖免，還有車輛被擊中誘爆車上的彈藥形成「殉爆」，相當壯觀。（圖取自推特）

    俄羅斯裝甲縱隊遭烏軍連續砲擊，連高速行駛的裝甲車也難以倖免，還有車輛被擊中誘爆車上的彈藥形成「殉爆」，相當壯觀。（圖取自推特）

    2022/05/10 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕又有入侵烏克蘭的俄軍被當成靶子打！俄羅斯一列行駛在烏克蘭東部頓內茨克的裝甲縱隊遭烏軍連續砲擊，連高速行駛的裝甲車也難以倖免，還有車輛被擊中誘爆車上的彈藥形成「殉爆」，相當壯觀。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特分享一段影片指出，烏克蘭第54機械化旅在頓內茨克砲擊俄羅斯裝甲縱隊。畫面中可見，第一輛裝甲車遭砲擊爆炸後，後方的車輛接二連三被鎖定攻擊，其中一輛高速行駛的裝甲車也慘遭毒手，烏軍「一發入魂」砲擊摧毀，爆炸後濃煙竄天。

    另外，也有裝甲車被炮火擊中而誘爆車上的彈藥形成「殉爆」，畫面相當壯觀。

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