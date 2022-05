還在冒煙！ 俄軍T-72B3戰車被毀 「土窯雞」慘狀曝光

2022/05/07 20:32

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭頑強抵禦俄羅斯入侵,宣布至今已摧毀俄軍逾1100輛戰車,近日一段俄軍戰車被摧毀後冒出陣陣白煙的影片引發熱議,配上綠油油的草地背景,讓網友忍不住直呼「好有詩意」,也有人驚呼「覺得有點像土窯雞」。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片,表示一輛俄軍T-72B3戰車在烏克蘭東部某區被摧毀,在風景如畫的田野中停下。影片中可見,烏軍使用無人機360度環景拍攝,這輛戰車不斷冒出陣陣白煙,駕駛艙內可見火苗仍在燃燒。

請繼續往下閱讀...

最後鏡頭拉遠定格,冒煙的戰車搭配綠油油的草地背景沒有顯得突兀,反而讓網友直呼「好有詩意的畫面」,還有不少人驚呼「覺得有點像土窯雞....」、「烏克蘭料理俄式烤爐」、「裡頭正在烤肉吧」、「整個在悶燒啊」、「連駕駛座位都在燒了 應該凶多吉少了 車內乘組員應該都結束了」。

#Ukraine: This Russian T-72B3 Obr. 2016 tank was halted in the picturesque fields of East Ukraine. pic.twitter.com/8Jz7thK918