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    還在冒煙！ 俄軍T-72B3戰車被毀 「土窯雞」慘狀曝光

    一段俄軍戰車被摧毀後冒出陣陣白煙的影片引發熱議。（圖取自推特）

    一段俄軍戰車被摧毀後冒出陣陣白煙的影片引發熱議。（圖取自推特）

    2022/05/07 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭頑強抵禦俄羅斯入侵，宣布至今已摧毀俄軍逾1100輛戰車，近日一段俄軍戰車被摧毀後冒出陣陣白煙的影片引發熱議，配上綠油油的草地背景，讓網友忍不住直呼「好有詩意」，也有人驚呼「覺得有點像土窯雞」。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享一段影片，表示一輛俄軍T-72B3戰車在烏克蘭東部某區被摧毀，在風景如畫的田野中停下。影片中可見，烏軍使用無人機360度環景拍攝，這輛戰車不斷冒出陣陣白煙，駕駛艙內可見火苗仍在燃燒。

    最後鏡頭拉遠定格，冒煙的戰車搭配綠油油的草地背景沒有顯得突兀，反而讓網友直呼「好有詩意的畫面」，還有不少人驚呼「覺得有點像土窯雞....」、「烏克蘭料理俄式烤爐」、「裡頭正在烤肉吧」、「整個在悶燒啊」、「連駕駛座位都在燒了 應該凶多吉少了 車內乘組員應該都結束了」。

    冒煙的戰車搭配綠油油的草地背景不顯得突兀，反而讓網友直呼「好有詩意的畫面」。（圖取自推特）

    冒煙的戰車搭配綠油油的草地背景不顯得突兀，反而讓網友直呼「好有詩意的畫面」。（圖取自推特）

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