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    自相殘殺！ 俄軍猛轟重創自家陣地 烏軍發感謝信開嘲諷

    烏軍指出，俄軍誤向烏克蘭札波羅熱的自家陣地開火，導致該陣地上的俄軍嚴重傷亡，駐守札波羅熱的烏軍第97步兵營為此發出感謝信，嘲諷俄軍殲滅了自家陣地。圖為TOS-1A溫壓多管火箭彈攻擊畫面。（路透資料照）

    烏軍指出，俄軍誤向烏克蘭札波羅熱的自家陣地開火，導致該陣地上的俄軍嚴重傷亡，駐守札波羅熱的烏軍第97步兵營為此發出感謝信，嘲諷俄軍殲滅了自家陣地。圖為TOS-1A溫壓多管火箭彈攻擊畫面。（路透資料照）

    2022/05/10 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯部隊搞烏龍！烏克蘭軍方近日指出，有俄軍疑似誤向駐紮在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的自家陣地開火，導致陣地內的俄國官兵傷亡慘重，駐守當地的烏軍第97步兵營為此發「公開感謝信」，嘲諷俄軍殲滅自家人。

    烏克蘭武裝部隊第60獨立步兵旅第97步兵營8日在臉書發出公開感謝信，嘲諷俄軍自相殘殺，「第97步兵營的長官們對2022年5月8日俄羅斯佔領者的行動表示滿意，他們（俄軍）搞烏龍，在札波羅熱方向，使用TOS-1A溫壓多管火箭彈車攻擊自家陣地」。

    文章諷刺，烏軍對這個「特別行動」表達「正面看待」且「全力支持」的立場：「我們知道五月有『烤肉串』的傳統，但是俄國的士兵會『自燃』，因為他們在烏克蘭的日子過得並不開心。」最後，貼文還強調，第97步兵營全體將士會繼續執行保家衛國的命令，摧毀領土上的侵略者。

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