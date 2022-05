完全沒想法！普廷「勝利日」演說 專家看完傻眼：就這樣？

2022/05/10 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷9日在莫斯科舉行的「勝利日」閱兵大典上發表簡短談話,宣稱入侵烏克蘭是「唯一且正確的決定」,因為「西方準備侵略俄國」,並未如外界預期對烏俄戰事作出重大宣示。對此,英國聖安德魯大學戰略研究所教授歐布萊恩(Phillips P. OBrien)直呼,普廷的演說讓人有種「就這樣?」的感覺,認為普廷完全沒想法。

歐布萊恩在推特指出,他看完普廷演說譯文內容,直呼普廷的勝利日演說讓人有一種「就這樣?」的感覺,認為普廷根本完全沒想法,「他要不是現在不了解烏克蘭的實際情況,就是故意置之不理」。

歐布萊恩補充說,普廷沒提到正式向烏克蘭宣戰或下達全國動員令等重要關鍵,「那他的演講內容就是無關緊要。」他也認為,「若沒建立一個新戰力的具體步驟,俄羅斯就無法打一場持久戰,而俄軍在烏克蘭的失敗就已開始計時」。

What rhetoric Putin used in his speech is immaterial. If he didn’t declare war, or a general mobilisation, that’s what important. Without concrete steps to build a new force, Russia can’t fight a long war, and the clock starts ticking on the failure of their army in Ukraine