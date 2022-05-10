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    完全沒想法！普廷「勝利日」演說 專家看完傻眼：就這樣？

    普廷（圖中）9日在莫斯科舉行的「勝利日」閱兵大典上發表簡短談話，宣稱入侵烏克蘭是「唯一且正確的決定」，因為「西方準備侵略俄國」。（美聯社）

    普廷（圖中）9日在莫斯科舉行的「勝利日」閱兵大典上發表簡短談話，宣稱入侵烏克蘭是「唯一且正確的決定」，因為「西方準備侵略俄國」。（美聯社）

    2022/05/10 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷9日在莫斯科舉行的「勝利日」閱兵大典上發表簡短談話，宣稱入侵烏克蘭是「唯一且正確的決定」，因為「西方準備侵略俄國」，並未如外界預期對烏俄戰事作出重大宣示。對此，英國聖安德魯大學戰略研究所教授歐布萊恩（Phillips P. OBrien）直呼，普廷的演說讓人有種「就這樣？」的感覺，認為普廷完全沒想法。

    歐布萊恩在推特指出，他看完普廷演說譯文內容，直呼普廷的勝利日演說讓人有一種「就這樣？」的感覺，認為普廷根本完全沒想法，「他要不是現在不了解烏克蘭的實際情況，就是故意置之不理」。

    歐布萊恩補充說，普廷沒提到正式向烏克蘭宣戰或下達全國動員令等重要關鍵，「那他的演講內容就是無關緊要。」他也認為，「若沒建立一個新戰力的具體步驟，俄羅斯就無法打一場持久戰，而俄軍在烏克蘭的失敗就已開始計時」。

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