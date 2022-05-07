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    您的軍援已到貨！ 澳洲已交付烏克蘭M777榴砲與「野外征服者」

    澳洲對烏克蘭的軍援已陸續交付。（圖擷取自@EuromaidanPress推特）

    澳洲對烏克蘭的軍援已陸續交付。（圖擷取自@EuromaidanPress推特）

    2022/05/07 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，許多國家見到了俄軍犯下布查大屠殺與其他暴行後，紛紛加大對俄羅斯的制裁與烏克蘭的援助，有消息指出澳洲政府軍援的M777榴砲和「野外征服者」（Bushmaster）機動輪車已交付給烏克蘭使用。

    推特帳號@EuromaidanPress在推特PO文，澳洲聯合司令部表示已加速對烏克蘭的軍事援助，目前已向烏軍交付了付M777榴砲和「野外征服者」（Bushmaster）機動輪車，推文還附上兩者在運輸機上的照片證明。

    澳洲政府先前宣布將提供價值達2670萬澳元（約新台幣5.6億元）的軍援給烏克蘭，包含了20輛「野外征服者」四輪驅動裝甲車、6門「M777榴彈砲」與遠程武器的彈藥給烏克蘭。

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