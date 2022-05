您的軍援已到貨！ 澳洲已交付烏克蘭M777榴砲與「野外征服者」

2022/05/07 14:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,許多國家見到了俄軍犯下布查大屠殺與其他暴行後,紛紛加大對俄羅斯的制裁與烏克蘭的援助,有消息指出澳洲政府軍援的M777榴砲和「野外征服者」(Bushmaster)機動輪車已交付給烏克蘭使用。

推特帳號@EuromaidanPress在推特PO文,澳洲聯合司令部表示已加速對烏克蘭的軍事援助,目前已向烏軍交付了付M777榴砲和「野外征服者」(Bushmaster)機動輪車,推文還附上兩者在運輸機上的照片證明。

請繼續往下閱讀...

澳洲政府先前宣布將提供價值達2670萬澳元(約新台幣5.6億元)的軍援給烏克蘭,包含了20輛「野外征服者」四輪驅動裝甲車、6門「M777榴彈砲」與遠程武器的彈藥給烏克蘭。

????????Joint Operations Command delivered M777 Howitzers & Bushmaster protected mobility vehicles to ????????

"Accelerated airlift of ????????military assistance for the Government of ????????is continuing with the latest load of heavy supplies transported by ????????-based Antonov Airlines," @hqjoc wrote pic.twitter.com/bTbcHkYtLf