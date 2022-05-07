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    烏俄最新戰況！俄軍從哈爾科夫退回邊境 烏軍精準打擊敵方補給車隊

    烏軍精準打擊俄軍的補給車隊。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    烏軍精準打擊俄軍的補給車隊。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    2022/05/07 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍將重心轉往烏克蘭東部、南部區域，但長期的資源、補給、醫療的不足，導致俄軍侵略的攻勢緩慢，有消息指出，哈爾科夫北方區域的俄軍正撤退到邊境區域，而頓巴斯與伊久姆地區的俄軍正在潰散，烏軍緩緩收復被佔領的城鎮。

    推特帳號@Cornubot在推特PO文表示，伊久姆地區的俄軍近衛戰車第4師與近衛第106空降師，因為損失過於慘重，被迫撤離戰場回俄羅斯整理補給。

    另外推特帳號@mhmck也表示俄軍的補給路線被斷，頓巴斯北方的俄軍潰敗中，烏軍正在收復卡爾科夫北方與東北方的城鎮。

    推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日也PO出一段，烏軍25空降旅摧毀烏東地區的俄軍補給車隊影片，可以看到道路的補給車隊被烏軍以精準的炮火摧毀，這證明了俄軍的補給很難運送到戰場前線。

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