烏俄最新戰況！俄軍從哈爾科夫退回邊境 烏軍精準打擊敵方補給車隊

2022/05/07 13:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍將重心轉往烏克蘭東部、南部區域,但長期的資源、補給、醫療的不足,導致俄軍侵略的攻勢緩慢,有消息指出,哈爾科夫北方區域的俄軍正撤退到邊境區域,而頓巴斯與伊久姆地區的俄軍正在潰散,烏軍緩緩收復被佔領的城鎮。

推特帳號@Cornubot在推特PO文表示,伊久姆地區的俄軍近衛戰車第4師與近衛第106空降師,因為損失過於慘重,被迫撤離戰場回俄羅斯整理補給。

請繼續往下閱讀...

另外推特帳號@mhmck也表示俄軍的補給路線被斷,頓巴斯北方的俄軍潰敗中,烏軍正在收復卡爾科夫北方與東北方的城鎮。

推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日也PO出一段,烏軍25空降旅摧毀烏東地區的俄軍補給車隊影片,可以看到道路的補給車隊被烏軍以精準的炮火摧毀,這證明了俄軍的補給很難運送到戰場前線。

#Ukraine: The Ukrainian 25th Airborne Brigade destroyed another Russian supply truck in the East. pic.twitter.com/3rRrWZXjGu