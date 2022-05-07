大咖介入斡旋！澤倫斯基：嘗試撤出亞速鋼鐵廠內守軍

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

2022/05/07 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第73天，俄軍先前針對烏南港城馬立波（Mariupol）內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）圍攻，要求死守廠內的亞速軍團（Azov Regiment）投降，狀況不樂觀。對此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，他將透過外交手段，試圖救出廠內守軍。

據美媒《CNN》報導，澤倫斯基6日在夜間談話中指出，在聯合國及紅十字會（Red Cross）的協助下，政府能夠從亞速鋼鐵廠內救出烏國的婦女及兒童；同時，他們也正在研究，是否能透過外交手段，從廠內撤出守軍。

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據報導，澤倫斯基表示：「在聯合國及紅十字國際委員會（The International Committee of the Red Cross）的斡旋下，我們持續於馬立波（指亞速鋼鐵廠）進行撤離任務，團隊於6日白天時，組織了一場救援行動，撤出包含女人、孩童在內逾40位平民。」

澤倫斯基指出：「我們希望在歷經2個月的砲擊後，獲救平民盡快抵達安全區域，留在地下防空洞中；同時，我們也在透過外交手段的選項，拯救仍留在亞速鋼鐵廠內的守軍，有影響力的斡旋者、國家，都已介入調停。」

亞速鋼鐵廠。（路透）

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