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    首頁　>　國際

    阿聯證實失蹤猶太教拉比喪生 宣布逮捕3嫌

    2024/11/25 03:54

    〔中央社〕阿拉伯聯合大公國今天證實一名以色列及摩爾多瓦雙重國籍人士遭到謀殺，宣布已經逮捕3名嫌犯。以色列稍早表示，這是一起「反猶太恐怖主義攻擊」。

    法新社報導，以色列表示，猶太教拉比（猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式）柯甘（Zvi Kogan）在阿拉伯聯合大公國遭到殺害。

    官方阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）稍後發布政府聲明指出：「內政部宣布，阿拉伯聯合大公國當局已經在創紀錄時間內逮捕涉及這起謀殺案的3名行兇者。」

    內政部指出，根據柯甘以居民身分入境時所持的身分證明文件，他是「摩爾多瓦公民」。

    聲明表示，家屬報案柯甘失蹤後，當局組成的「專業搜尋和調查團隊」尋獲遺體，並且確認嫌犯。

    柯甘所屬極端正統猶太教團體「查巴德．盧巴維奇運動」（Chabad Lubavitch Movement）稍早在X平台發文表示，「於21日遭到綁架」的柯甘已被「恐怖分子謀殺」，並且表達「極為悲慟」。該團體在世界各地推廣此一運動，柯甘為其駐阿聯代表，在當地居住和工作。

    以色列當局昨天表示，以「恐怖主義事件」對柯甘失蹤一事展開調查，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布柯甘已經遇害。1131125

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