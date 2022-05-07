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    美國輪值安理會主席 新疆滅族問題有望登最高殿堂

    聯國安理會輪值主席、美眾院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾。（美聯社）

    聯國安理會輪值主席、美眾院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾。（美聯社）

    2022/05/07 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國本月輪值聯合國安理會主席，美國輪值主席、眾院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）日前發表聲明，呼籲聯合國在譴責俄羅斯戰爭罪的同時，優先討論中國當局對新疆維吾爾人犯下的種族滅絕罪行。

    根據《美國之音》報導，麥考爾在這份聲明中呼籲美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在美國輪值安理會主席期間加倍努力，譴責俄羅斯無端發動的戰爭罪行，他進一步喊話聯合國，應優先考慮美國長期關注的其他問題，如中共對維吾爾人的種族滅絕行動。

    總部設在瑞典的「世界維吾爾大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）受訪時對麥考爾的發言表達感謝，「歡迎麥考爾眾議員在擔任安理會輪值主席之際，針對維吾爾議題發表聲明」。

    迪里夏提進一步指出，該組織期待維族受到中國有計畫且有目的推行的種族迫害一事，能上升至安理會這個國際事務最高殿堂進行討論。

    對此，美國范德堡大學（Vanderbilt University）國際法專家伍爾斯（Ingrid Wuerth）教授表示，聯合國安理會的基本責任是維護國際和平與安全，雖然聯合國此前曾表示希望擴大人權工作方面的努力，但此議題與國際和平之間的關係錯綜複雜，過往曾有不少成員國對人權與國際和平之間的關聯發出質疑之聲，這意味著即使將維族問題放到檯面上討論，安理會能起到多大作用仍待觀察。

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