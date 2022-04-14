重蹈普廷覆轍？ 外媒分析中國對台開戰「是否亮核武牌」

有外媒採訪專家，對於中國若對台開戰是否將亮核武牌，又可能在哪個階段亮牌做出分析。圖為東風-41洲際彈道飛彈。（美聯社）

2022/04/14 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後遭國際空前制裁，俄國總統普廷打出核武牌，試圖降低美國與北約的干預程度，國際擔憂同為擁核國的中國，若對台開戰是否也會祭出核震懾，有外媒採訪專家，對於中國若對台開戰是否將亮核武牌，又可能在哪個階段亮牌做出分析。

《美國之音》刊文指出，俄羅斯對烏發動戰爭後，普廷下令進入核戰備狀態，引發國際擔憂的同時，也讓中國切身體會核武的戰略價值，由於形勢的高度相似，俄烏戰爭一直被視為中國武統台灣的觀察對象，北京是否祭出核威脅，又會在戰爭的哪一個階段使出這張王牌，成了最大關注重點之一。

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文章引述專家說法稱，普廷之所以能有效行使核震懾，因為俄羅斯是全球最大核武大國，而相對於美國而言，中國只是一個「核小國」，不會傻到用自己的弱項去對上做為「核大國」的美國。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）去年發布2021年度報告，俄羅斯現持有全球最多的6255枚核彈頭，美國則以5550枚緊追其後，中國雖排行老三，但現有數量僅350枚，遠遠落後俄美這第一集團。

然而，美國《戰爭困境》雜誌卻認為，普廷在這場戰爭中遭遇的挫敗也讓中國學到一課，因此若台海開戰，中國很可能會先聲奪人，及早動用核震懾降低美國軍事干預的可能性，「因為儘早亮出核牌更具誘惑力，既可削弱美國干預台海意願，更讓美國與日本等前線盟友之間產生分歧」。

因此文章認為，中國武統台灣行動方針將有3步驟，首先將發出核威脅，最大程度地逼使美國袖手旁觀，其次則封鎖台灣，阻止任何外援與補給，最後則試圖斬首台灣政治與軍事領導層，削弱軍民的防禦與抵抗機制。

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