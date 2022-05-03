為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德打破傳統 提供戰車和自走砲軍援烏克蘭

    媒體報導，德國政府決定援助烏克蘭7輛PzH 2000型自走火砲，是目前全球最先進的火砲之一，射程可達40公里。（歐新社）

    媒體報導，德國政府決定援助烏克蘭7輛PzH 2000型自走火砲，是目前全球最先進的火砲之一，射程可達40公里。（歐新社）

    2022/05/03 22:11

    〔中央社〕烏克蘭迫切需要重型武器抵禦俄軍入侵。繼獵豹防空戰車後，媒體報導，德國決定交付7輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，徹底打破過去不提供重武器給交戰方的傳統。

    獵豹（Gepard）防空戰車適合對付武裝直昇機、無人機和低空飛行的戰機。4月26日，德國宣佈將交付烏克蘭50輛獵豹防空戰車，當時國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）強調，這款戰車正好滿足烏克蘭防空所需。

    「世界報」（Die Welt）今天報導，德國政府決定不顧軍方反對，援助烏克蘭7輛PzH 2000型自走火砲，並負責訓練烏克蘭軍人使用這些先進軍備，不過德國政府尚未證實。

    報導說，由於德軍擁有的119輛PzH 2000型自走火砲當中，只有40輛可上戰場，加上操作複雜，德國軍方反對將這款武器交給烏克蘭。

    由德國軍火大廠克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）和萊茵金屬（Rheinmetall） 生產的PzH 2000型自走火砲射程達40公里，可說是當今最先進的火砲之一，機動性和耐用度受到肯定，義大利、希臘、荷蘭、匈牙利、立陶宛等北大西洋公約組織（NATO）盟國都有部署。

    俄軍入侵烏克蘭兩個多月以來，德國已改變長年不出口武器到衝突地區的立場，援助烏克蘭大量反戰車、防空飛彈及彈藥抵抗俄軍，據德國國防部統計總值至少1.92億歐元（約新台幣60億元）。

    不過，由於發動二戰的歷史包袱和民間普遍反戰情緒，德國社會反對交付烏克蘭戰車等重武器，認為應該靠外交斡旋解決衝突。根據3月進行的民調，多達2/3民眾反對供應戰車給烏克蘭。

    然而，烏克蘭奮勇抵抗俄軍和俄國軍人屠殺平民的暴行，改變許多民眾的看法，民意最近逐漸轉向支持。根據最新民調，近6成民意支持交付戰車等重型武器給烏克蘭，反對的剩下4成。

    如今德國同意交付防空戰車和自走砲給烏克蘭，並訓練烏軍使用這些先進軍備，協助抵禦俄軍入侵，可說徹底打破過去不出口重型武器給交戰方的傳統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    586比100！德國會壓倒性通過 提供烏克蘭重型武器
    2022/04/28 21:10

    586比100！德國會壓倒性通過 提供烏克蘭重型武器
    德防長證實 將援烏克蘭 「獵豹」防空戰車
    2022/04/26 22:35

    德防長證實 將援烏克蘭 「獵豹」防空戰車

    學者籲：《菸防法》合理修法才能達到目的
    報復心態！俄羅斯宣布驅逐40名德國外交官
    2022/04/26 12:05

    報復心態！俄羅斯宣布驅逐40名德國外交官
    立場不定！ 才說應全力挺烏 德副總理改口提供戰車太危險
    2022/04/15 23:50

    立場不定！ 才說應全力挺烏 德副總理改口提供戰車太危險

    經濟部創新循環技術助陣 偕金屬中心獲2022美國愛迪生銀獎
    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車
    2022/04/12 10:30

    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車
    不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲
    2022/04/10 20:15

    不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播