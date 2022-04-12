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    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車

    德國軍火商萊茵金屬公司表示，願提供退役的豹1型戰車給烏克蘭。圖為土耳其豹1型戰車。（美聯社）

    德國軍火商萊茵金屬公司表示，願提供退役的豹1型戰車給烏克蘭。圖為土耳其豹1型戰車。（美聯社）

    2022/04/12 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國大力軍援烏克蘭抵禦俄軍，不過德國被質疑援助力道不夠，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）直言，德軍已無庫存武器援助烏克蘭，需仰賴軍工業支援，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）表示，願提供退役的豹1型（Leopard 1）戰車給烏克蘭。

    綜合德國媒體報導，德國最大武器軍火商萊茵金屬公司執行長派培格（Armin Papperger）表示，願向烏克蘭提供退役的豹1型戰車，最快6週內就可交貨，除了豹1外，萊茵金屬公司還打算提供50至60輛退役的黃鼠狼（Marder）步兵戰鬥車給烏克蘭，不過軍火交付需先經過德國政府的批准。

    一些德國政府政界人士表示，訓練烏克蘭人使用西方武器的時間太長，最好立即送他們可以操作的設備，對此，派培格表示，只要烏克蘭軍人有一定經驗，訓練幾天就可操作豹1戰車；報導指出，由中間偏左社民黨（SPD）、德國綠黨和親商的自民黨（FDP）組成的德國聯合政府，對可能交付豹式戰車保持開放態度。

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