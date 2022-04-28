586比100！德國會壓倒性通過 提供烏克蘭重型武器

德國將向烏克蘭提供「獵豹」（Gepard） 防空坦克。（圖擷取自維基百科公有領域CC BY-SA 3.0）

2022/04/28 21:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國國會28日以壓倒性比數，表決通過了一項動議，批准向烏克蘭運送重型武器，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

《路透》報導，德國聯邦議院（Bundestag）這項議案，獲得執政聯盟內3個政黨支持，以586票贊成、100票反對和7票棄權票獲通過。

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議案中強調，除了廣泛的經濟孤立，以及令俄羅斯與國際市場脫鉤之外，阻止俄羅斯入侵的最重要和最有效的手段，是加強和加快提供武器，包括重型武器。

在此之前，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）26日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開的「40國軍事高峰會」上宣布，由於有超過30國家支持，德國將向烏克蘭提供「獵豹」（Gepard） 防空坦克，展現北約和歐盟團結一致。

由於堅持和平主義，德國長期政策是不向衝突地區輸送武器，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週聲稱，已無庫存武器可支援烏克蘭，但可提供資金援助，但隨著烏克蘭不斷升高，德國的綏靖態度招來各界批評，在各方壓力下，終於伸出援手。

蕭茲26日還宣布，德國將運送1000件反坦克武器和500枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）給烏克蘭，並批准荷蘭向烏克蘭運送400件RPG火箭筒，以支援烏軍抵禦俄軍侵略。

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