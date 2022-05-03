習近平欲建政治遺產 美前副防長：華府5年內須遏制中對台動武

美國歐巴馬政府的副國防部長佛洛諾伊2日在加州智庫梅肯研究院年度全球會議上警示，習近平在今年中共20大之後，會將重心轉向建立其政治遺產，美國必須要在未來5年內證明能有效遏制中國對台灣的軍事行動。（法新社）

2022/05/03 22:48

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音報導，美國歐巴馬政府的副國防部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）2日在加州智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）年度全球會議上警示，猶如俄羅斯總統普廷為建立其政治遺產而發動入侵烏克蘭戰爭，中國國家主席習近平之後也會將重心轉向建立其政治遺產，「美國必須要在未來5年內證明能有效遏制中國對台灣的軍事行動」。

佛洛諾伊分析，北京當局正仔細關注著烏俄戰爭的最終結局，「我認為，如果普廷遭遇嚴重挫敗，而這一切最終被視為是一場重大的戰略誤判，對中國來說將會是一個警示」。

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佛洛諾伊說，中國現在雖面臨經濟成長減緩、疫情蔓延各地的窘境，但習近平基本上已在中共第20次全國黨代表大會前完成了肅清所有政治反對派，「之後他（習）將轉移重心...，他將專注建立政治遺產，而他已非常明確表示，那項遺產首先和最重要的包括（中國）大陸和台灣的統一」。

佛洛諾伊指出，中國透過經濟吞併、政治圍堵、壓縮台灣國際空間，試圖迫使台灣在毫無選擇的情況下與其統一；但北京一旦發現此計畫無法實現的話，有可能轉向訴諸武力，「因此，美國首要任務和我給五角大樓的建言就是，我們如何在未來5年內有意義的證明：我們有能力遏阻那樣的入侵行動」。

佛洛諾伊表示，未來美國政府重要工作之一是必須教育美國民眾，讓普通美國人瞭解為什麼台灣的地位如此特殊重要，「台灣不只是一個民主社會，不只是一個關鍵夥伴，更重要的是允許中國使用武力奪取台灣將產生什麼樣後果」。

同台出席會議的美國國會眾議院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）呼應表示，普廷一直以來覬覦烏克蘭作為其「光榮俄羅斯帝國」的一部分，同樣的，習近平虎視眈眈地盯著台灣，將其視為中共政權落實「偉大復興」計畫最不可或缺的主要元素。

麥考爾說，他認為美國民眾正覺醒過來，現在是民主聯盟與極權獨裁的競賽。

眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）在同場會議上則指出，美國必須找出新方法重塑世界，中國朝著不同的方向前進，「我們要應對，且一切都和盟友有關」。

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