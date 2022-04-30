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    澳洲學生舉「習近平X你媽」和平抗議 遭中國人圍剿動粗

    澳洲學運領袖柏樂志30日在雪梨的商場高舉「習近平操你媽」標語和平抗議，遭當地中國人圍剿、動粗。（圖取自YouTube@Chriscoveries）

    澳洲學運領袖柏樂志30日在雪梨的商場高舉「習近平操你媽」標語和平抗議，遭當地中國人圍剿、動粗。（圖取自YouTube@Chriscoveries）

    2022/04/30 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲學生運動領袖柏樂志（Drew Pavlou）30日在雪梨伊士活（Eastwood）一座商場內，高舉「習近平操你媽」標語和平抗議，引來當地中國人爆氣圍剿、動粗，對他辱罵，更動手推擠、扯掉手中標語，甚至有中年男子想與他「單挑」。

    據影片內容，澳洲昆士蘭大學就學時期，以批評中共、支持香港反送中運動聞名的學生運動領袖柏樂志今天白天在雪梨華人區伊士活（Eastwood）一座商場內，高舉「習近平操你媽」的簡體字標語和平抗議。

    當地中國人群起圍剿，包圍柏樂志不停辱罵，更動手推擠，扯掉他手中紙板，甚至有中年男子不斷警告他最好離開，挑釁要與他「單挑」。

    影片中可見，雖然柏樂志本人雖未受攻擊，但在旁背著相機錄影的YouTuber「Chriscoveries」卻被現場壯碩的中年男子從後方暴力架開、推擠。

    事後「Chriscoveries」則在推特上指控，警方不願意為他做筆錄，儘管他持有影片鐵證，警方連電子信箱都不願意提供。柏樂志則在晚間貼文諷問：「如果在1938年高舉『希特勒操你媽』標語，不知道算不算對德國人種族歧視？」

    據悉，柏樂志的行動激起諸多知名反共人士的迴響，藝術家巴丟草、YouTuber悉尼奶爸都轉推影片表達支持。

    柏樂志今年22歲，是澳洲昆士蘭大學的學生運動領袖，因批評中共在新疆、西藏的人權問題，以及支持香港返送中運動而聞名。他去年底籌組帕洛夫民主聯盟黨，今年預計將參選澳洲昆士蘭州參議員。

    相關影片請見：

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