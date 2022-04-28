中國疫情復燃 國安局估習政權難動搖

國安局表示，中國強勢防疫作為雖引發民怨，但未出現大規模抗爭情勢，研判不致動搖習近平權力地位。（美聯社檔案照）

2022/04/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國各地武漢肺炎疫情再度升溫，國安局評估，中共今年下半年將召開「廿大」，雖疫情復燃增加政治安全風險，但未出現串聯形成大規模抗爭情勢，對經濟衝擊也未釀成立即危機，且現階段中國共產黨內無挑戰中國領導人習近平的明顯力量，不至於動搖其權力地位。

強勢「清零」引發民怨

但未出現大規模抗爭

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長陳明通就中國疫情發展、社會維穩與政治影響進行專案報告，根據國安局送至立法院的書面報告內容揭示，習近平堅守疫控「清零」政策，中國國務院釋出降低衝擊拉抬經濟措施，但配套不足已引發防疫亂象，例如上海封城後，因配套措施不足，及民眾爭搶糧食及生活物資、供貨商哄抬物價等亂象，引發諸多民怨，批評封城所付出代價過高，少數則將矛頭指向中共高層及上海市領導。

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國安局提及，肺炎疫情已衝擊中國內需消費、企業生產形勢，且因物流受阻、配合清消，導致半導體、電子、汽車等企業被迫停工，不僅衝擊經濟成長，也加劇全球供應鏈混亂、通貨膨脹等問題，包括國際貨幣基金、摩根士丹利等都已調降中共全年經濟成長率，外國駐中機構也對中國經濟前景表達憂心。

下半年召開廿大 「整體經社秩序大致可控」

不過，國安局評估，中共下半年召開「廿大」，為今年最重要政治任務，雖近期中國多地疫情復燃，增加其政治安全風險，上海等地強勢防疫作為雖引發民怨、社會不安氛圍升高，但在中共嚴密管控下，未出現串聯形成大規模抗爭情勢，對經濟衝擊尚未釀成立即性危機，整體經社秩序大致可控。而現階段中國共產黨內無挑戰習近平的明顯力量，且隨上海及多地疫情漸獲控制，研判不致動搖習近平的權力地位。

國安局研判，中共短期內難以大幅調整「清零」政策，各地官員迫於究責壓力，對防疫措施層層加碼，將不斷積累官民、官商矛盾，使中國政治、經濟、社會持續呈現高壓緊繃狀態，整體將增高經濟及社會風險。

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