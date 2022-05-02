為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    倒戈！曾力挺普廷侵烏 俄羅斯「最美檢察長」公開反戰開罵

    波克隆斯卡婭曾擔任克里米亞檢察總長，2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島，因其亮麗外型與姣好身材受各界矚目，被稱為「最美檢察長」。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

    波克隆斯卡婭曾擔任克里米亞檢察總長，2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島，因其亮麗外型與姣好身材受各界矚目，被稱為「最美檢察長」。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

    2022/05/02 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇激烈抵抗，戰火持續已兩個多月，俄羅斯國內也持續出現反戰抗議，曾大力支持總統普廷（Vladimir Putin）揮兵烏克蘭的俄羅斯「最美檢察長」、議員波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）也忍不住開罵，公開發表反戰言論，抨擊普廷宣稱的「特殊軍事行動」根本是一場災難。

    在俄羅斯入侵烏克蘭以來，波克隆斯卡婭始終力挺普廷，3月更曾親赴烏克蘭赫爾松（Kherson）前線發送人道物資，並稱烏軍拿平民當人質，剝奪人民的生存條件，如今隨著俄軍戰事挫敗，波克隆斯卡婭也忍不住在公開場合發表反戰言論。

    《莫斯科時報》報導，波克隆斯卡婭日前接受Youtube熱門頻道專訪時，痛批「Z」字符號代表的是烏俄2國的悲劇，認為「盲目崇拜任何符號都是危險的」，更直言俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」是一場災難。

    波克隆斯卡婭強調，她的2個祖國在互相殘殺，不少人們面臨死亡，房屋和整個城市被摧毀只剩斷垣殘壁，難民數以百萬計，「人民的身體和靈魂被肢解，我的心在痛，這不是我想要的」。

    42歲的波克隆斯卡婭為俄羅斯獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署副署長，她曾擔任克里米亞（Crimea）檢察總長，2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島的行動，因其亮麗外型與姣好身材受各界矚目，被稱為「最美檢察長」，並於2016年當選俄羅斯國會下議院（Duma）議員。

    波克隆斯卡婭日前公開發表反戰言論，更抨擊俄羅斯宣稱針對烏克蘭的「特殊軍事行動」，根本是一場災難。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

    波克隆斯卡婭日前公開發表反戰言論，更抨擊俄羅斯宣稱針對烏克蘭的「特殊軍事行動」，根本是一場災難。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    已抵戰場準備抗俄！波蘭援烏T-72戰車數量可組2個戰車旅
    2022/05/02 20:10

    已抵戰場準備抗俄！波蘭援烏T-72戰車數量可組2個戰車旅
    開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責
    2022/05/02 18:21

    開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    2022/04/30 20:23

    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    烏軍反攻！ 襲擊烏南俄軍陣地23次 摧毀多輛軍車、電戰系統
    2022/04/30 17:15

    烏軍反攻！ 襲擊烏南俄軍陣地23次 摧毀多輛軍車、電戰系統
    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    2022/04/27 07:32

    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播