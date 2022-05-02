倒戈！曾力挺普廷侵烏 俄羅斯「最美檢察長」公開反戰開罵

波克隆斯卡婭曾擔任克里米亞檢察總長，2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島，因其亮麗外型與姣好身材受各界矚目，被稱為「最美檢察長」。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

2022/05/02 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇激烈抵抗，戰火持續已兩個多月，俄羅斯國內也持續出現反戰抗議，曾大力支持總統普廷（Vladimir Putin）揮兵烏克蘭的俄羅斯「最美檢察長」、議員波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）也忍不住開罵，公開發表反戰言論，抨擊普廷宣稱的「特殊軍事行動」根本是一場災難。

在俄羅斯入侵烏克蘭以來，波克隆斯卡婭始終力挺普廷，3月更曾親赴烏克蘭赫爾松（Kherson）前線發送人道物資，並稱烏軍拿平民當人質，剝奪人民的生存條件，如今隨著俄軍戰事挫敗，波克隆斯卡婭也忍不住在公開場合發表反戰言論。

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據《莫斯科時報》報導，波克隆斯卡婭日前接受Youtube熱門頻道專訪時，痛批「Z」字符號代表的是烏俄2國的悲劇，認為「盲目崇拜任何符號都是危險的」，更直言俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」是一場災難。

波克隆斯卡婭強調，她的2個祖國在互相殘殺，不少人們面臨死亡，房屋和整個城市被摧毀只剩斷垣殘壁，難民數以百萬計，「人民的身體和靈魂被肢解，我的心在痛，這不是我想要的」。

42歲的波克隆斯卡婭為俄羅斯獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署副署長，她曾擔任克里米亞（Crimea）檢察總長，2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島的行動，因其亮麗外型與姣好身材受各界矚目，被稱為「最美檢察長」，並於2016年當選俄羅斯國會下議院（Duma）議員。

波克隆斯卡婭日前公開發表反戰言論，更抨擊俄羅斯宣稱針對烏克蘭的「特殊軍事行動」，根本是一場災難。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya IG）

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