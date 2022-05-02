為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（圖右）嗆聲，所有決定向烏克蘭軍援的國家元首，必須以戰犯的身分來追究責任。圖左為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（圖右）嗆聲，所有決定向烏克蘭軍援的國家元首，必須以戰犯的身分來追究責任。圖左為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/05/02 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕為了幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，許多西方國家不斷軍援裝備與武器，此舉讓俄羅斯相當不滿，俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）就發文嗆聲，所有決定軍援烏克蘭的國家元首，都要以戰犯的身分來追究責任。

    沃洛丁今日在社群媒體Telegram上表示，以德國為首的一些歐洲國家領導人決定向烏克蘭提供武器，導致他們成為衝突的一方，「就在八年前，當納粹在敖德薩活活燒死平民時，他們保持沉默，沒有採取任何措施保護頓巴斯人民。現在他們正在盡一切努力讓斯拉夫人死在烏克蘭」。

    沃洛丁稱，西方國家開始忘記第二次世界大戰的悲劇，以及為讓世界擺脫法西斯主義而必須付出的代價，「短暫的歷史記憶會導致大問題」。

    沃洛丁抨擊，西方國家軍援烏克蘭的行動「正在把世界推向災難」，他更嗆聲：「所有做出提供武器決定的國家元首都把自己抹黑了，必須以戰犯的身分追究責任。」

    事實上，針對美國大舉軍援烏克蘭抗俄，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）日前接受俄國國營電視台訪問時曾稱，美方向基輔運送武器「無助於尋求外交解決方案和解決當前局勢。」他並抨擊美國「火上澆油」，試圖讓局勢升溫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    2022/04/30 20:23

    彈如雨下！ 烏軍摧毀伊久姆俄軍陣地 半數戰甲車被毀
    烏軍反攻！ 襲擊烏南俄軍陣地23次 摧毀多輛軍車、電戰系統
    2022/04/30 17:15

    烏軍反攻！ 襲擊烏南俄軍陣地23次 摧毀多輛軍車、電戰系統

    資深藝人指定使用 瘦腰就靠「這款」
    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    2022/04/27 07:32

    4.6億化為烏有！ 烏軍又擊落俄軍一架Ka-52攻擊直升機
    中媒質疑西方軍援「火上加油」 澤倫斯基回應一次打臉中俄兩國
    2022/04/26 20:35

    中媒質疑西方軍援「火上加油」 澤倫斯基回應一次打臉中俄兩國
    被打到受不了？ 俄國怒警告美國：別再向烏克蘭運送武器
    2022/04/26 00:26

    被打到受不了？ 俄國怒警告美國：別再向烏克蘭運送武器
    堅定支持！ 立陶宛軍援烏克蘭重型迫擊砲：數量很多
    2022/04/21 17:38

    堅定支持！ 立陶宛軍援烏克蘭重型迫擊砲：數量很多
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播