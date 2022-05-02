開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責

俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（圖右）嗆聲，所有決定向烏克蘭軍援的國家元首，必須以戰犯的身分來追究責任。圖左為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/05/02 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕為了幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，許多西方國家不斷軍援裝備與武器，此舉讓俄羅斯相當不滿，俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）就發文嗆聲，所有決定軍援烏克蘭的國家元首，都要以戰犯的身分來追究責任。

沃洛丁今日在社群媒體Telegram上表示，以德國為首的一些歐洲國家領導人決定向烏克蘭提供武器，導致他們成為衝突的一方，「就在八年前，當納粹在敖德薩活活燒死平民時，他們保持沉默，沒有採取任何措施保護頓巴斯人民。現在他們正在盡一切努力讓斯拉夫人死在烏克蘭」。

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沃洛丁稱，西方國家開始忘記第二次世界大戰的悲劇，以及為讓世界擺脫法西斯主義而必須付出的代價，「短暫的歷史記憶會導致大問題」。

沃洛丁抨擊，西方國家軍援烏克蘭的行動「正在把世界推向災難」，他更嗆聲：「所有做出提供武器決定的國家元首都把自己抹黑了，必須以戰犯的身分追究責任。」

事實上，針對美國大舉軍援烏克蘭抗俄，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）日前接受俄國國營電視台訪問時曾稱，美方向基輔運送武器「無助於尋求外交解決方案和解決當前局勢。」他並抨擊美國「火上澆油」，試圖讓局勢升溫。

Vyacheslav #Volodin, Chairman of the State #Duma, stated that all heads of states supplying weapons to #Ukraine should be prosecuted as war criminals. pic.twitter.com/4rLuic8gqo — NEXTA （@nexta_tv） May 2, 2022

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