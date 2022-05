開地圖砲！ 俄國會議長嗆：援烏國家元首都應以戰犯身分究責

2022/05/02 18:21

〔即時新聞/綜合報導〕為了幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵,許多西方國家不斷軍援裝備與武器,此舉讓俄羅斯相當不滿,俄羅斯國會下議院議長沃洛丁(Vyacheslav Volodin)就發文嗆聲,所有決定軍援烏克蘭的國家元首,都要以戰犯的身分來追究責任。

沃洛丁今日在社群媒體Telegram上表示,以德國為首的一些歐洲國家領導人決定向烏克蘭提供武器,導致他們成為衝突的一方,「就在八年前,當納粹在敖德薩活活燒死平民時,他們保持沉默,沒有採取任何措施保護頓巴斯人民。現在他們正在盡一切努力讓斯拉夫人死在烏克蘭」。

沃洛丁稱,西方國家開始忘記第二次世界大戰的悲劇,以及為讓世界擺脫法西斯主義而必須付出的代價,「短暫的歷史記憶會導致大問題」。

沃洛丁抨擊,西方國家軍援烏克蘭的行動「正在把世界推向災難」,他更嗆聲:「所有做出提供武器決定的國家元首都把自己抹黑了,必須以戰犯的身分追究責任。」

事實上,針對美國大舉軍援烏克蘭抗俄,俄羅斯駐美國大使安托諾夫(Anatoly Antonov)日前接受俄國國營電視台訪問時曾稱,美方向基輔運送武器「無助於尋求外交解決方案和解決當前局勢。」他並抨擊美國「火上澆油」,試圖讓局勢升溫。

