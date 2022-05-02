已抵戰場準備抗俄！波蘭援烏T-72戰車數量可組2個戰車旅

波蘭宣布提供超過200輛T-72戰車等軍援給烏克蘭，戰車目前已抵達烏克蘭戰場準備用來對付俄軍。（圖取自推特）

2022/05/02 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭鄰國波蘭宣布提供超過200輛T-72戰車等軍援給烏克蘭，戰車目前已抵達烏克蘭戰場準備用來對付俄軍，波蘭官員日前透露，提供烏克蘭的T-72戰車至少240輛，這些數量可組2個新的戰車旅。

綜合外媒報導，除了T-72戰車，波蘭援助的軍武還包括數十輛步兵戰車和、2S1 Gvozdika自走砲、無人機、Bm21 Grad多管火箭發射器和閃電（Piorun）人攜式防空飛彈等等。波蘭官員指出，波蘭已向烏克蘭提供至少240輛T-72戰車，這些數量足以在烏克蘭阻擋俄軍於烏東推進之際，組建2個新的戰車旅。

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而波蘭援烏的T-72戰車目前已紛紛抵達烏克蘭戰場上，正蓄勢待發準備對抗俄軍，相關畫面在推特上曝光也引發網友熱議。

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