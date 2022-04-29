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    旅客安檢掏出一顆未爆彈 以色列最大機場遭「烏龍」恐攻

    一個美國家庭嘗試攜帶未爆彈登機，結果導致以色列本-古里安國際機場大亂。（擷取自推特）

    一個美國家庭嘗試攜帶未爆彈登機，結果導致以色列本-古里安國際機場大亂。（擷取自推特）

    2022/04/29 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列最大機場本-古里安國際機場（Ben Gurion airport）28日晚間發生了一起「烏龍」恐攻事件，來自美國的遊客在登機安檢時，竟突然對著海關人員掏出了一枚未爆彈，導致現場陷入一陣恐慌，並且有旅客恰巧錄下了當時人潮「逃難」的情況。

    英國廣播公司（BBC）報導，據稱這幾名美國遊客是在探訪戈蘭高地（Golan Heights）期間發現這枚未爆彈。戈蘭高地是以色列與鄰國敘利亞的主要衝突地點，以色列在1967年的六日戰爭（Six-Day War，又稱第三次以阿戰爭）中奪取了戈蘭高地大部分區域的控制權。

    以色列的YNet新聞機構指出，其中一名遊客在經過檢查關卡時，突然從後背包取出了這枚未爆彈，因為他想詢問安檢人員是否能將這枚炸彈放到手提箱中。

    安檢人員見狀立刻要求附近所有人員疏散，不過一名旅客卻會錯意，並大喊：「恐怖分子在開槍！」導致現場一片混亂，有一名男子在逃跑過程中受傷。

    這受傷的男子對YNet表示，當時他人正在櫃檯附近，「突然在距離5公尺遠的地方，大家拋下行李開始狂奔。那股恐懼感就像是某個人正在掃射，我害怕到必須逃跑，所以朝著登機口奔去，結果被行李輸送帶絆了一跤，摔出了6公尺。」

    所幸這起事件最後被證實是虛驚一場，而這幾名鬧出烏龍的美國遊客在通過盤問後，也順利登機返航。

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