竊聽器？中國大使館的禮物被拆解 以色列安全局調查後這樣說

中國大使館送以色列政府一批保溫杯，遭爆內裝竊聽器，以色列國家安全局檢查後，確認這長得像竊聽器的零件，其實是保溫杯夾層中用來保持真空、保溫的「吸氣劑」。圖為中國大使館贈送以色列官員的保溫杯的一部分。（圖翻攝自推特）

2022/04/12 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕以色列將在本月15日至23日慶祝「逾越節」（Passover，猶太教節日），為此中國駐以色列大使館今天送給以色列政府一批保溫杯作為禮物，沒想到卻有當地媒體爆料指其中有一個保溫杯疑似被裝上竊聽器，引發輿論譁然。經以色列國家安全局調結果後，宣稱是虛驚一場。

綜合《以色列時報》 和《耶路撒冷時報》 報導，中國大使館今天在沒有事先通知的情況下，將一批保溫杯送到以色列科技創新部（Science, Technology and Innovation Ministry），並稱這是逾越節禮物，安全人員在禮物送給部長法卡許-哈柯恩（Orit Farkash-Hacohen）前搶先攔截下來檢查。消息一出，當地不少媒體爆料指出，因為在中國的禮物中發現疑似竊聽器的可疑設備，安全人員才會特地檢查，引發熱議。

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經過以色列國家安全局檢查後，確認這批保溫杯沒有問題，當初發現長得像竊聽器的零件，其實是放在保溫杯的夾層中，用來保持杯側真空狀態並保持溫度的「吸氣劑」（GETTER）。

《耶路撒冷時報》指出，其實早前安全局就通知各部門，表示必須掃描來自中國的任何禮物，在各部長使用之前，還須得到禮品委員會的授權。 以色列前情報官員也指出，安全局的堤防其來有自，因為中國想方設法想取得以國與美國的情報，過去也有過不良案例，因此禮物裡藏竊聽器並不是沒有可能。

對此，中國大使館表示抗議，稱中方每年逾越節都會依外交慣例贈送禮品，以國僅憑毫無根據的調查就對中國的禮物進行調查，此舉嚴重挑撥中以關係，也誤導公眾對中國的觀感。

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