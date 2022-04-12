為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    竊聽器？中國大使館的禮物被拆解 以色列安全局調查後這樣說

    中國大使館送以色列政府一批保溫杯，遭爆內裝竊聽器，以色列國家安全局檢查後，確認這長得像竊聽器的零件，其實是保溫杯夾層中用來保持真空、保溫的「吸氣劑」。圖為中國大使館贈送以色列官員的保溫杯的一部分。（圖翻攝自推特）

    中國大使館送以色列政府一批保溫杯，遭爆內裝竊聽器，以色列國家安全局檢查後，確認這長得像竊聽器的零件，其實是保溫杯夾層中用來保持真空、保溫的「吸氣劑」。圖為中國大使館贈送以色列官員的保溫杯的一部分。（圖翻攝自推特）

    2022/04/12 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列將在本月15日至23日慶祝「逾越節」（Passover，猶太教節日），為此中國駐以色列大使館今天送給以色列政府一批保溫杯作為禮物，沒想到卻有當地媒體爆料指其中有一個保溫杯疑似被裝上竊聽器，引發輿論譁然。經以色列國家安全局調結果後，宣稱是虛驚一場。

    綜合《以色列時報》《耶路撒冷時報》 報導，中國大使館今天在沒有事先通知的情況下，將一批保溫杯送到以色列科技創新部（Science, Technology and Innovation Ministry），並稱這是逾越節禮物，安全人員在禮物送給部長法卡許-哈柯恩（Orit Farkash-Hacohen）前搶先攔截下來檢查。消息一出，當地不少媒體爆料指出，因為在中國的禮物中發現疑似竊聽器的可疑設備，安全人員才會特地檢查，引發熱議。

    經過以色列國家安全局檢查後，確認這批保溫杯沒有問題，當初發現長得像竊聽器的零件，其實是放在保溫杯的夾層中，用來保持杯側真空狀態並保持溫度的「吸氣劑」（GETTER）。

    《耶路撒冷時報》指出，其實早前安全局就通知各部門，表示必須掃描來自中國的任何禮物，在各部長使用之前，還須得到禮品委員會的授權。 以色列前情報官員也指出，安全局的堤防其來有自，因為中國想方設法想取得以國與美國的情報，過去也有過不良案例，因此禮物裡藏竊聽器並不是沒有可能。

    對此，中國大使館表示抗議，稱中方每年逾越節都會依外交慣例贈送禮品，以國僅憑毫無根據的調查就對中國的禮物進行調查，此舉嚴重挑撥中以關係，也誤導公眾對中國的觀感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以巴衝突成美中外交戰場 BBC分析中國真正野心
    2021/05/20 16:18

    以巴衝突成美中外交戰場 BBC分析中國真正野心
    以巴衝突進入第二週 美國3度阻止聯合國安理會停火聲明
    2021/05/18 07:37

    以巴衝突進入第二週 美國3度阻止聯合國安理會停火聲明

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    不是愚人節笑話！汪浩發現美中疫苗施打後「驚人落差」
    2021/04/01 21:56

    不是愚人節笑話！汪浩發現美中疫苗施打後「驚人落差」
    美國、印度、以色列將合作研發5G技術
    2020/09/08 21:21

    美國、印度、以色列將合作研發5G技術

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播