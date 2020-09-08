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    美國、印度、以色列將合作研發5G技術

    為抵銷中國的5G技術優勢，據稱美國、印度與以色列已決定合作開發一個「透明、開放、可靠且安全」的5G通訊技術，美國國際開發總署副署長格里特（Bonnie Glick）表示，5G合作只是冰山一角，也是合作的第一步。（路透）

    為抵銷中國的5G技術優勢，據稱美國、印度與以色列已決定合作開發一個「透明、開放、可靠且安全」的5G通訊技術，美國國際開發總署副署長格里特（Bonnie Glick）表示，5G合作只是冰山一角，也是合作的第一步。（路透）

    2020-09-08 21:21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕為抵銷中國的5G技術優勢，據稱美國、印度與以色列已決定合作開發一個「透明、開放、可靠且安全」的5G通訊技術；美國國際開發總署（USAID）副署長格里特（Bonnie Glick）表示，5G合作只是冰山一角，也是合作的第一步。

    綜合外媒報導，有位當地官員表示，此次美國、印度與以色列的合作計畫是從民間促成，而以色列與印度的在美僑民在其中發揮了很大的作用，據稱該計畫是印度總理莫迪在2017年歷史性出訪以色列所提出的構想。

    美國國際開發總署（USAID）副署長格里特在上週透過線上召開的美國、印度、以色列三方論壇中表示，「5G合作只是冰山一角，也是合作的第一步」，我們很高興能與這些合作夥伴一起解決世界發展所面臨的挑戰。

    格里特強調，美國的矽谷、印度的班加羅爾（Bengaluru）與以色列的特拉維夫（Tel Aviv）等皆是聲譽卓越的科技革新基地，所以我們三個國家是研發「透明、開放、可靠且安全」的5G技術的不二之選，「我們不允許任何國家獨佔這項技術」。

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