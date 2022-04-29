軍武傳奇》烏俄戰中屢建奇功！以色列記者出書揭露無人機研發祕辛

土耳其Bayraktar TB2無人機。（資料照，法新社）

2022/04/29 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭中，在沒有空優下，烏軍讓俄軍受到了不小戰損，而其中土耳其製的TB2軍用無人機便立下大功，而您知道世界首張「廣義無人機」的照片，其實是由以色列軍情局意外攝下的嗎？以色列記者卡茨（Yaakov Katz）及鮑博特（Amir Bohbot）近日出版專書，娓娓道來無人機的發展歷史，以及在軍事用途上的種種祕辛。

據《燎原出版》的臉書貼文，身處戰火的烏軍，不但把平時作為嗜好或工作的空拍機，改裝成偵察、火力校正等用途，還能達成即時阻絕等任務，更是嚇壞敵人的單兵，透露出自己擁有良好偽裝據點的所在位置，也因為基層烏軍肯動腦，又具實驗精神，才能將空拍機化身成「天空殺手。」

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●為蒐埃及軍隊動向 以發想情蒐模式

其實，世界第一張廣義的無人機拍攝的照片，是以色列軍事情報局「阿曼」的意外之作，1969年，為了在六日戰爭後，了解埃及軍隊的動向，在許多方法並未奏效的狀況下，以軍認為或許派偵察機空拍，是一個解方，但卻礙於蘇聯製的SA-2防空飛彈，而有所顧忌。

●以軍情局少校 受美兒童玩遙控飛機得靈感

「阿曼」中負責執行情蒐的布里少校，透過電影中美國小孩玩遙控RC飛機得到的靈感，尋求以國空軍的科技部門提供建議，可想而知地，對方僅以「遙控飛機是玩具，我們用不到」作回覆，不認為布里的想法可行，他便轉尋求有豐富操控遙控飛機經驗的同事，提供技術協助。

●自美購入遙控飛機 自行組裝相機

以國的一個廣義無人機隊，耗資了850美元（約新台幣2.5萬元）從美國紐約的玩具店買了3架RC遙控飛機及設備，透過外交郵包，假裝是政府官員要買的形式，運回以國；接著將德製的35公厘膠捲相機，搭配10秒自動拍照一次定時器，就完成了史上首款無人偵察機的原型機，也在埃及境內，拍下效果很好的照片。

●基層動腦 推動上層做改變

以國在無人機還是在其他創新上，之所以能夠成功，靠的不是高學歷或專責的研究單位，而是從基層需求開始做起，基層能夠動腦、動手，進而驗證出可行的方案，推動上層做出改變，最後研發出可以實用且功能多元化的無人機。

《武器奇才》一書介紹了以色列無人機屢建奇功的秘辛。（燎原出版提供）

一位不知名的士兵正在組裝1969年以色列派去蘇伊士運河對岸的玩具飛機。（燎原出版提供）

一位不知名的士兵正在組裝1969年以色列派去蘇伊士運河對岸的玩具飛機。（燎原出版提供）

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