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    印尼拒絕軍援烏克蘭 總統佐科威：希望烏俄和談

    印尼總統佐科威（見圖）呼籲烏克蘭和俄羅斯停止戰爭。（法新社資料照）

    印尼總統佐科威（見圖）呼籲烏克蘭和俄羅斯停止戰爭。（法新社資料照）

    2022/04/29 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統佐科威（Joko Widodo）今（29）日呼籲烏克蘭與俄羅斯盡快結束戰爭，此外，他也拒絕為烏克蘭提供軍事援助。

    《路透》報導，印尼目前是20大工業國集團（G20）的輪值主席國，並計畫於11月召開領導人峰會。儘管西方國家呼籲印尼「排擠」俄國，但印尼除了向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發出邀請函外，也頂著壓力，力邀俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與會。

    由於俄羅斯以「特殊軍事行動」的名義入侵烏克蘭，G20某些成員國，如美國、英國和加拿大呼籲印尼不要邀請普廷參加領袖峰會。但佐科威表示，「印尼希望團結G20，不願有裂縫出現。」

    佐科威在聲明中表示，「我表達了我的願望，希望戰爭能盡快結束，並且透過談判締造和平的解決方案。」佐科威更指出，由於印尼採取戰略中立路線，他回絕了澤倫斯基請他提供軍援的請求，但願意提供人道救援。

    烏克蘭官員塔拉斯（Vysotskyi Taras）28日表示，澤倫斯基是否會出席G20峰會，將取決於戰局的發展。

    另一方面，俄羅斯克里姆林宮則稱，普廷尚未決定要親自參與峰會，還是透過遠距方式出席會議。

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