中國封城、俄羅斯侵烏、印尼禁出口棕櫚油夾擊 南韓政府產業急開會

烏克蘭作為世界3大糧食產區之一，遭俄羅斯入侵至今已逾2個月，俄羅斯卻無停火跡象，對全球糧食與其他原物料供應造成影響。圖為馬立波。（路透）

2022/04/29 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕全球經濟局勢受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與俄羅斯侵烏戰爭影響，部分產業出現危機；南韓政府相關在今日舉行會議，針對中國上海封城、「世界糧倉」烏克蘭遭襲、印尼政府禁止棕櫚油出口，導致產業與糧食危機等進行討論。

根據《韓聯社》報導，產業通商資源部今日上午與汽車、電池產業相關人士、農村經濟研究院、戰略物資管理院等單位舉行會議。

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會中，相關單位提出分析，表示中國上海封城月餘，儘管中國政府企圖推動復工，但考量到當地防疫與物流條件，恐怕要恢復正常情況還需要一段時間，而產於上海的零件供應中斷也已對南韓部分汽車產業的開工造成影響；另有部分南韓晶片、電池、汽車業企業在鄰近上海的江蘇大量設廠，也建議留意供應鏈安全性。

再者，中國五一連續假期在即，相關單位建議嚴加防範連假後疫情擴散與「封控」加碼的可能性。

烏克蘭作為世界3大糧食產區之一，遭俄羅斯入侵至今已逾2個月，俄羅斯卻無停火跡象，對全球糧食與其他原物料供應造成影響；相關單位指出，這場戰爭造成原材料供應不暢及價格上漲，已對南韓企業造成負擔，且戰爭導致烏克蘭春季播種面積減少，料今年秋天將減產，進一步帶動農產品價格，再加上印尼政府28日宣布禁止出口棕櫚油，突顯全球糧食危機。

南韓企業界建議，考量到中國多地封城、俄羅斯侵烏戰爭持續加劇供應鏈危機，南韓政府應擴大訊息來源、尋找替代供應鏈，系統性且有效地支持企業度過危機。

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