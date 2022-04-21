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    抗議俄國侵略烏克蘭 美英加G20會議集體離席

    美國、英國和加拿大代表20日在20國集團（G20）財長會議上，當俄羅斯官員發言時，集體離席表達抗議。（圖擷取自方慧蘭推特）

    美國、英國和加拿大代表20日在20國集團（G20）財長會議上，當俄羅斯官員發言時，集體離席表達抗議。（圖擷取自方慧蘭推特）

    2022/04/21 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，美國、英國和加拿大代表20日在20國集團（G20）財長會議上，當俄羅斯官員發言時，集體離席表達抗議。

    蘇納克推文說，20日華府舉行G20財長會議，當俄羅斯官員發言時，英國、美國和加拿大代表離席，「我們一致譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並將推動加強國際協調懲罰俄羅斯。」

    《路透》報導，知情人士透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）告訴與會各國代表，她強烈反對俄羅斯官員出席G20會議。葉倫說，俄羅斯可能在全球經濟中「不會照常運作」。

    報導提到，英格蘭銀行總裁貝利（Andrew Bailey）和加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）等人也加入葉倫的離席抗議。此外，烏克蘭代表也在俄國發言時離席。

    俄羅斯副財政部長馬克西莫夫（Timur Maksimov）親自出席G20會議，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）與央行總裁透過視訊與會。俄羅斯財政部在會後發表的聲明中沒有提到抗議，僅呼籲G20成員不要將對話政治化，並強調G20應該專注在經濟上。

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